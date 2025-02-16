¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤µæ¶Ë¤Î°ìËÜ!¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤Ë¤ÆÅÐ¾ì!
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë¤Î¹âµé´¶¤ËÅ£ÉÕ¤±!¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë!
»þ·×¤Ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢¾×·â¤Ë¶¯¤¤»þ·×¡ØG-SHOCK¡Ù¡£½éÂå¥â¥Ç¥ëDW-5000C¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë/¥¢¥Ê¥í¥°¥³¥ó¥Ó¡ÖGA-2100¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥«¥·¥ª G-SHOCK¡ÖGM-B2100BD-1AJF¡×¤Ï¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¤Î¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷Âô¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÏÓ»þ·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
1983Ç¯ÃÂÀ¸¤ÎG-SHOCK½é¹æµ¡¡ÈDW-5000C¡É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿È¬³Ñ¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼õ¤±·Ñ¤°2100¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë²½¡£¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡¢¥Ù¥¼¥ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢Íî²¼»þ¤Î¾×·â¤«¤é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼é¤ëÂÑ¾×·â¹½Â¤¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
Çö·¿¤ÎBluetoothⓇÅëºÜ¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ç¸ü¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢Â¿µ¡Ç½¡¢¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡ÊGM-2100¡Ë¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò¥¡¼¥×¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥¯¡¢¥½¡¼¥é¡¼¶îÆ°¤Ë¤è¤ë¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ÈÃå¤±¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥Ù¥¼¥ë¤È¥±¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ì¥¸¥óÀ½¤Î´Ë¾×¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾×·â¤«¤é¥¬¡¼¥É¡£¥Ù¥¼¥ë¤È¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÃÃÂ¤¡¦ÀÚºï¡¦¸¦Ëá²Ã¹©¤ò·Ð¤Æ¡¢ÖÈ¹çÀºÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ëÎ¢ÌÌ¤ÎÊ£»¨·Á¾õ¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÀ®·Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤Î¥é¥°Éô¤ò3ËÜÂ¹½Â¤¤È¤·¡¢¥Ð¥ó¥ÉÀÜ¹çÉô¤Ë²Ã¤ï¤ë¾×·â¤òÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë¤Î¹âµé´¶¤ËÅ£ÉÕ¤±!¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë!
»þ·×¤Ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢¾×·â¤Ë¶¯¤¤»þ·×¡ØG-SHOCK¡Ù¡£½éÂå¥â¥Ç¥ëDW-5000C¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë/¥¢¥Ê¥í¥°¥³¥ó¥Ó¡ÖGA-2100¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥«¥·¥ª G-SHOCK¡ÖGM-B2100BD-1AJF¡×¤Ï¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¤Î¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷Âô¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÏÓ»þ·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
1983Ç¯ÃÂÀ¸¤ÎG-SHOCK½é¹æµ¡¡ÈDW-5000C¡É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿È¬³Ñ¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼õ¤±·Ñ¤°2100¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë²½¡£¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡¢¥Ù¥¼¥ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢Íî²¼»þ¤Î¾×·â¤«¤é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼é¤ëÂÑ¾×·â¹½Â¤¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
Çö·¿¤ÎBluetoothⓇÅëºÜ¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ç¸ü¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢Â¿µ¡Ç½¡¢¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡ÊGM-2100¡Ë¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò¥¡¼¥×¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥¯¡¢¥½¡¼¥é¡¼¶îÆ°¤Ë¤è¤ë¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ÈÃå¤±¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥Ù¥¼¥ë¤È¥±¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ì¥¸¥óÀ½¤Î´Ë¾×¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾×·â¤«¤é¥¬¡¼¥É¡£¥Ù¥¼¥ë¤È¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÃÃÂ¤¡¦ÀÚºï¡¦¸¦Ëá²Ã¹©¤ò·Ð¤Æ¡¢ÖÈ¹çÀºÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ëÎ¢ÌÌ¤ÎÊ£»¨·Á¾õ¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÀ®·Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤Î¥é¥°Éô¤ò3ËÜÂ¹½Â¤¤È¤·¡¢¥Ð¥ó¥ÉÀÜ¹çÉô¤Ë²Ã¤ï¤ë¾×·â¤òÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û