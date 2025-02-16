¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î°ïºàMF¥Ö¥Ë¥À¤È2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¡ª
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï15Æü¡¢U-19¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥é¥ä¥ó¡¦¥Ö¥Ë¥À(18)¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥Ö¥Ë¥À¤Ï¡¢Ì©½¸ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹¶·âÅªMF¡£2024Ç¯12·î¤Ë¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹(¥ª¥é¥ó¥À2Éô/¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à)¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥Ë¥À¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ù¥¦¥«¡¼»á¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢¥é¥ä¥ó¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¸ò¾Ä¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬²æ¡¹¤ÎÉÁ¤¤¤¿¾ÍèÀß·×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î·ÀÌó¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤èŽ£
Ž¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÇ½ÎÏ¡¢Ì©½¸ÃÏÂÓ¤Ç¤Î½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤½¤·¤ÆÎ¾Â¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥é¥ä¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£Èà¤ÎÃÎÀ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò´°àú¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢Èà¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇÇ¦ÂÑ¤ÈÅØÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¿ô¥«·î¡¢Èà¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹U-19¤«¤é¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Èà¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëŽ£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2022Ç¯¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥Ö¥Ë¥À¤Ï¡¢Ì©½¸ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹¶·âÅªMF¡£2024Ç¯12·î¤Ë¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹(¥ª¥é¥ó¥À2Éô/¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à)¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢¥é¥ä¥ó¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¸ò¾Ä¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬²æ¡¹¤ÎÉÁ¤¤¤¿¾ÍèÀß·×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î·ÀÌó¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤èŽ£
Ž¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÇ½ÎÏ¡¢Ì©½¸ÃÏÂÓ¤Ç¤Î½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤½¤·¤ÆÎ¾Â¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥é¥ä¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£Èà¤ÎÃÎÀ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò´°àú¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢Èà¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇÇ¦ÂÑ¤ÈÅØÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¿ô¥«·î¡¢Èà¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹U-19¤«¤é¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Èà¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëŽ£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é