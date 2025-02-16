¥í¥·¥¢¤¬¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡¡´ä²°³°Áê¤¬»ØÅ¦¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä½ä¤ê
¡¡¡Ú¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¶¦Æ±¡Û´ä²°µ£³°Áê¤Ï15Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡Ö¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¡Ö¥í¥·¥¢¤¬¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë½ª¤ï¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ë¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¸ò¾Ä³«»Ï¤ò½ä¤ê¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²ò·èºö¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÀäÂÐÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£