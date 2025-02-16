¶¹¤¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÊÑ¿È¡ª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ËÊ¹¤¯¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥³¥Ä¡×
¶¹¤¤¼ýÇ¼¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡ª
ÄÂÂß¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¶¹¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä¡¢ÃªÈÄ¤ä°ú¤½Ð¤·¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤ó¤Ê¶¹¤¯¤Æ»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¹¤¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¦¥³¥Ä¤Ï¡¢¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍÎÉþ¤ò³Ý¤±¤ÆÍ¾¤Ã¤¿²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥¯²¼¤Ç¤ÏÊª¤òÃÖ¤¤¤ÆÍ¾¤Ã¤¿¾å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥·¥ó¥¯²¼¤Ï2ÃÊ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ
¼ýÇ¼¤Ëº¤¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥¯²¼¤äÀöÌÌÂæ²¼¤Ê¤É¤Î¿å²ó¤ê¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ºÙ¤«¤¯¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ê¤¤Èâ¤Î¤ß¤Î¼ýÇ¼¤À¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥â¥Î¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¿å²ó¤ê¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡¢¹â¤µ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£Êª¤òÃÖ¤¤¤ÆÍ¾¤Ã¤¿¾å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥ó¥¯²¼¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢2ÃÊ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥×¡¦1¡¿2¡×¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤â¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±¤·¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¨¤ëÊª¤ÎÎÌ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï°áÁõ¥±¡¼¥¹¤ÇËä¤á¤è¤¦
ÄÂÂß¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¥Ý¡¼¥ë¤ä¾åÉô¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ãª¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼«ÂÎ¤â¶¹¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤¬Â¿¤¤Êý¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ò³Ý¤±¤ÆÍ¾¤Ã¤¿²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°áÁõ¥±¡¼¥¹¤ÇËä¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó°áÁõ¥±¡¼¥¹¡×¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë°áÁõ¥±¡¼¥¹¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Çº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤â½Å¤ÍÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Â¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÄ¹¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤¬18cm¡¢24cm¡¢30cm¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¦Êª¤ÎÎÌ¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÊÉ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ýÇ¼¤òÁý¤ä¤¹
ÀöÌÌ½ê¤ä¸¼´Ø¡¢Ï²¼¤Ê¤É¤Î¡Ö¤³¤³¤Ë¼ýÇ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ýÇ¼¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»³ºê¼Â¶È¤Î¡ÖÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥ÉÊÉÂÐ±þ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤äÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖÊÉ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²È¶ñ¡×¤Ï¡¢ÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤ÎÊÉ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÙ¤¤¥Ô¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÂÂß¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢»³ºê¼Â¶È¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡£ÀöÌÌ½ê¤Ç¾ì½ê¤ò¼è¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÊÉ¤Ë³Ý¤±¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¼´Ø¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¼ýÇ¼¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Î¸¼´Ø¤Ë¤Ï¡¢»³ºê¼Â¶È¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¢¤ÇÇã¤¦¤È¤«¤µ¤Ð¤ë¥Þ¥¹¥¯¤â¡¢¸¼´Ø¥É¥¢¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤È¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¼ýÇ¼¤Ëº¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ä¤Þ¤ÊÈÄ¤Ê¤É¤â¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÄß¤ë¤¹¤³¤È¤ÇÊÉ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
Å·°æÉÕ¶á¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢Ãª¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤ÏÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÀöÂõµ¡¤Î¾å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ë¡£ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹»þ¤âÆ°Àþ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢°ú¤Ã±Û¤¹¤¿¤Ó¤ËÉ¬¤ºÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿´Ê°×Åª¤ÊÃª¤òºî¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¡¢ÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤¬ÊØÍø¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¤Ä¤Ã¤Ñ¤êËÀÍÑÃª¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤ò2ËÜ¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ÊÃª¤¬ÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¤â¤Î¤Ï½¼Ê¬¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼ýÇ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¼ýÇ¼¤ò¹©É×¤ò¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼ýÇ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥·¥§¥ë¥Õ¡×¤Ï½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤âÃÖ¤±¤Æ¡¢±ü¹Ô¤¤¬Àõ¤¤¤Î¤Ç¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤â¡¢¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤ÎÇã¤¤Â¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤·¤Þ¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎà¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ýÇ¼²È¶ñ¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÃµ¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤¬¡¢¶¹¤¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥³¥Ä¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª¤â¤¦Æþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¼ýÇ¼¾ì½ê¤â¡¢°Õ³°¤È¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÃæ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢É®¼Ô¼¹É®»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£