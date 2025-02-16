¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡ªÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ï¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¡ª¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë·ã»÷¤Î300±ß¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥è¡¼¥è¡¼ DRIVE
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§ÀÖ¡¢¹õ¡¢¥Ö¥ë¡¼
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ï²û¤«¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡©¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥è¡¼¥è¡¼ DRIVE¡Ù
¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÇä¤ê¾ì¤Ç¶Ã¤¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
90Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢Åö»þ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥è¡¼¥è¡¼¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¸÷¤ë¥è¡¼¥è¡¼¤Ç¤¹¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥è¡¼¥è¡¼ DRIVE¡Ù¡£
Åö»þ¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Û¤É¤ÎÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤Îµ²±¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¿ôÀé±ß¤Û¤É¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥è¡¼¥è¡¼¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È·ã°Â¡ª²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª
Í·¤ÖÁ°¤Ë¡¢»Ø¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎØ¤Ã¤«¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎØ¤Ã¤«¤ÏÃæ»Ø¤ÎÂè°ì´ØÀá¤ÈÂèÆó´ØÀá¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤ËÎ±¤á¤Þ¤¹¡£»Ø¤Îº¬¸µ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥è¡¼¥è¡¼¤òÁà¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÀõ¤á¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®²óÅ¾¤Ç¥è¡¼¥è¡¼¤¬¸÷¤ë¡ª¥³¥Ä¤òÄÏ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥«¥®¡Ä¡ª
¥è¡¼¥è¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤È¡¢¹âÂ®²óÅ¾¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£²óÅ¾¤¬ÃÙ¤¤¤ÈÅÀÌÇ¤·¤¿¤ê¡¢¸÷¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥è¡¼¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ã¥Áµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¡¢²óÅ¾¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥è¡¼½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¤²¤Æ¤«¤é¼ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î´¶¿¨¤¬ËÜ²È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¾¯¤·ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ²È¤Ï¼Ð¤á¤ËÅê¤²¤è¤¦¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÅê¤²¤è¤¦¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥è¡¼¥è¡¼¤Ï¼´¤¬¥Ö¥ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢É³¤ò´¬¤¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼Ð¤á¤ËÅê¤²¤ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤«¡¢¼Ð¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÅê¤²Êý¤Î¥³¥Ä¤µ¤¨ÄÏ¤á¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã´³ÊÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¢ö
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥è¡¼¥è¡¼ DRIVE¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ô¥ó¤ò·è¤á¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤â¿§¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£