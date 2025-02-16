±Ç²è¡Ö¥°¡¼¥Ë¡¼¥º¡×¤ÎÂ³ÊÔÀ½ºî¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤ë¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð

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¡ÈThe Goonies¡É are officially back.
Warner Bros. has hired Potsy Ponciroli to write the script for the sequel - almost 40 years after the original movie hit theaters back in 1985. https://t.co/U4oTQSraQt pic.twitter.com/nW06nqBuLn
— Variety (@Variety) February 14, 2025
A sequel to 'The Goonies' is officially in the works at Warner Bros., with Steven Spielberg and Chris Columbus among the film's producers. https://t.co/aWNmk0fOeT
— Entertainment Weekly (@EW) February 14, 2025
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VARIETY¡Ö¡ÆGoonies 2¡Ç Officially in the Works With Steven Spielberg Producing¡×
Entertainment Weekly¡ÖThe Goonies 2 is officially in the works with Steven Spielberg, Chris Columbus among producers¡×
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025021603.html