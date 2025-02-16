½ÐÈÖ¥¼¥í¤«¤é°ìÅ¾¡ÄJ1¤ÇÇ°´ê³ð¤¨¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¡¡26ºÐ¡ÈµÕÍ¢ÆþGK¡É¥¹¥¿¥á¥óÈ´Å§¤Ø¤Î»×¤¤
¥¹¥¿¥á¥óÈ´Å§¤ÎÀîºêGK»³¸ýÎÜ°Ë¡¢¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç³«ËëÀï¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï2·î15Æü¤ÎJ1³«ËëÀï¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò4-0¤Ç²¼¤·¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¸ø¼°Àï2Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2»î¹ç¤ÇGK¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇJ1¤Ç½ÐÈÖ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿GK»³¸ýÎÜ°Ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ç°´ê¤ÎJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢ËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô¿·ÂÎÀ©¤ÎÀîºê¤Ï¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¤È¤ÎACLE¤Ç4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¡¢GK¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä26ºÐ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¨¥¹¥È¥ì¥Þ¥É¥¥¡¼¥é¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢22Ç¯¤ËJ2¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ø°ÜÀÒ¡£2¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¡¢60»î¹ç°Ê¾å¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇºòÇ¯¤ÏÄ®ÅÄ¡¢Àîºê¤Ç½ÐÈÖ¥¼¥í¡£¤³¤ÎÂçÈ´Å§¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö2¿Í¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤È»³¸ý¡Ë¤È¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£º£°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë4¿Í¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ACL¤Ç0¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤³¤í¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡Ë
¡¡90Ê¬¤òÄÌ¤¸¤Æ´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¡¢Ì¾¸Å²°¤Î±Ê°æ¸¬Í¤¤Ë¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤ÎºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï°ÂÄê´¶ºÝÎ©¤Ä¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢Àµ³Î¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤¬Íè¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¸ÃæÎÏ¤òÀäÂÐÀÚ¤é¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»³¸ý¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡ÖJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢4-0¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ACL½Ð¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êJ1¤â½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£°ÂÅÈ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é²þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢GK¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Ù¤¯¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼¨¤»¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Î²ç¾ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¶þ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¸ø¼°Àï2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼«¿®¤âÇÁ¤¯¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¡ÈµÕÍ¢ÆþGK¡É¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¤½¤Î»ëÀþ¤òÀè¤Ë¸þ¤±¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶¶ËÜ ·¼ / Akira Hashimoto¡Ë