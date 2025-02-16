ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¡¢Â©»Ò2¿Í¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌåÀä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÄ«¿©É÷·Ê¤ä¼·¸Þ»°
¡¡2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£Instagram¤Ç¡¢¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ä¼·¸Þ»°¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬My valentine¤ËÄï¤òÁª¤ó¤Ç¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌåÀä¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤½¤¦¤À¡£ÍèÇ¯¤Ï¤ï¤¿¤·¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·»ÄïÃçÎÉ¤¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö¡ô¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï ¡ôÊì¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê ¡ô¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ò¤¦¤Ä¤·¤Æ ¡ô¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¤·¤¿ ¡ô¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
·»ÄïÃçÎÉ¤¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥Á¥ç¥³¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¤¡¡×¡Ö·»Äï°¦´¶¤¸¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ëÂç¾æÉ×¡©¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö¤¢¤æ¤ÎÂÎÄ´¤¬¤Ï¤ä¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë