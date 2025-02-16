¡Ú¶áµ¦·÷¡Û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡¢2°Ì¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¡¢1°Ì¤Ï?
LIFULL HOME'S(¥é¥¤¥Õ¥ë¥Û¡¼¥à¥º)¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿!½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¡×¤ò2·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2024Ç¯1·î1Æü ¡Á 2024Ç¯11·î30Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëLIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¡¦¹ØÆþÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¤Ï¡¢OsakaMetro¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¹¾ºä¡×¤¬µþºå³ûÅìÀþ¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¤ÈÀÜÀï¤ÎËö¡¢1°Ì¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£3°Ì¤ÎJRÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛËÜÀþ¡Ö»°¥ÎµÜ¡×¤âTOP3¤ò¤Û¤Ü³°¤µ¤Ê¤¤¿Íµ¤±Ø¤Î¤¿¤á¡¢¶áµ¦·÷¤Ç¤Ï¤³¤Î3±Ø¤¬3¶¯¤È¤·¤ÆËèÇ¯¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹¾ºä¡×¤Ï5°Ì¤Î¡Ö¿·Âçºå¡×¤ËÌó4Ê¬¡¢¡ÖÇßÅÄ¡×¤Ë¤âÌó11Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢ÉÜ³°¤«¤é¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄÂÂß¥Ë¡¼¥º¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤³¹¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤¬¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÄÂÎÁ¿å½à¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Î¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¤ÏµþÅÔÂç³ØµÈÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÇ´ó±Ø¤ÇÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Ë¤âÄø¶á¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤é³ØÀ¸¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤¬¿ôÂ¿¤¯½êºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿µþºåËÜÀþ¤Î½ªÅÀ¡¦»ÏÈ¯±Ø¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂçºåÃæ¿´Éô¤Î¡ÖÍä²°¶¶¡×¡ÖÃæÇ·Åç¡×¡Öµþ¶¶¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÄÂÂß¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP200¤Î±Ø¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Ç¯¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿±Ø¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢OsakaMetroÃ«Ä®Àþ¡ÖÃæºêÄ®¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£OsakaMetroÃ«Ä®Àþ¤Ç¡ÖÅìÇßÅÄ¡×¤Ø1±Ø¡¢2Ê¬¤ÎÅÌÊâ·÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÂçºå¡×¡ÖÇßÅÄ¡×³¦·¨¤Ë¶ÐÌ³Àè¤¬¤¢¤ëÄÂÂß¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¸òÄÌ»êÊØ¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤ÏJRÊÒÄ®Àþ¡Ö¹ãÃÓ¿·ÅÄ(¤³¤¦¤Î¤¤¤±¤·¤ó¤Ç¤ó)¡×¡¢3°Ì¤ÏOsakaMetro¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖËÌ²ÖÅÄ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ãÃÓ¿·ÅÄ¡×¤ÏÅìÂçºå»Ô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¡Öµþ¶¶¡×·ÐÍ³¤Ç¡ÖÂçºå¡×¤ØÌó22Ê¬¡¢ºæ»ÔÆâ¤Î¡ÖËÌ²ÖÅÄ¡×¤â¡ÖÇßÅÄ¡×¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç30Ê¬ÄøÅÙ¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤ÈÄÂÎÁ¿å½à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¤Ï¡¢¡ÖÉ±Ï©¡×¤¬2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£8Ç¯¤Ç5²ó¤ÎÂ×´§¤È°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´Ñ¸÷»º¶È¤¬ÉÔÄ´¤Ê»þ´ü¤Ï1°Ì¤ò¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ï3Ï¢¾¡¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¸Í·ú¤È¤âÊª·ï²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¡õ¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢ÁØ¤ª¤è¤Ó»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Ï¡¢Á°²ó18°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡ÖÅ·²¦»û¡×¡£±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Û¤«Ê£¿ô¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤Î¡Öºæ¶ÚËÜÄ®¡×¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç35°Ì¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï4Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥³¥í¥Ê¸å¤â¥Ù¥¹¥È3¤ò¥¡¼¥×¤·¹â¤¤µï½»¥Ë¡¼¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP200¤Î±Ø¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Ç¯¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿±Ø¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤Ï¡ÖÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢Osaka MetroÃ«Ä®Àþ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ï¾åÄ®ÂæÃÏ¤Ë¤¢¤¿¤ê¹âÂæ¤Ç½»ÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÀøºß¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë±þ¤¸¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÎÙ±Ø¤Î¡ÖÃ«Ä®»ÍÃúÌÜ¡×¤¬Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£²ó¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÎ¾±Ø¤ÏTOP10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤ÏJRÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛËÜÀþ¡Ö¿áÅÄ¡×¡¢3°Ì¤ÏµþÅÔ»Ô±Ä±¨´ÝÀþ¡Ö»Í¾ò¡×¡£¡Ö¿áÅÄ¡×¤ÏËÌÀÝ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿¦½»¶áÀÜ¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢½»ÂðÈÎÇä¤¬¤Û¤Ü³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÁí¹ç½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î³«È¯¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Í¾ò¡×¤ÏµþÅÔ»Ô¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤À¤¬¡¢»Í¾ò±¨´Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤·Ê´Ñ¾òÎã¤ò¼é¤ê¤Ä¤ÄºòÇ¯¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼ûÍ×¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µÞ¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¤Ï¡¢OsakaMetro¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¹¾ºä¡×¤¬µþºå³ûÅìÀþ¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¤ÈÀÜÀï¤ÎËö¡¢1°Ì¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£3°Ì¤ÎJRÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛËÜÀþ¡Ö»°¥ÎµÜ¡×¤âTOP3¤ò¤Û¤Ü³°¤µ¤Ê¤¤¿Íµ¤±Ø¤Î¤¿¤á¡¢¶áµ¦·÷¤Ç¤Ï¤³¤Î3±Ø¤¬3¶¯¤È¤·¤ÆËèÇ¯¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹¾ºä¡×¤Ï5°Ì¤Î¡Ö¿·Âçºå¡×¤ËÌó4Ê¬¡¢¡ÖÇßÅÄ¡×¤Ë¤âÌó11Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢ÉÜ³°¤«¤é¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄÂÂß¥Ë¡¼¥º¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤³¹¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤¬¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÄÂÎÁ¿å½à¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Î¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¤ÏµþÅÔÂç³ØµÈÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÇ´ó±Ø¤ÇÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Ë¤âÄø¶á¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤é³ØÀ¸¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤¬¿ôÂ¿¤¯½êºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿µþºåËÜÀþ¤Î½ªÅÀ¡¦»ÏÈ¯±Ø¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂçºåÃæ¿´Éô¤Î¡ÖÍä²°¶¶¡×¡ÖÃæÇ·Åç¡×¡Öµþ¶¶¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÄÂÂß¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP200¤Î±Ø¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Ç¯¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿±Ø¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢OsakaMetroÃ«Ä®Àþ¡ÖÃæºêÄ®¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£OsakaMetroÃ«Ä®Àþ¤Ç¡ÖÅìÇßÅÄ¡×¤Ø1±Ø¡¢2Ê¬¤ÎÅÌÊâ·÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÂçºå¡×¡ÖÇßÅÄ¡×³¦·¨¤Ë¶ÐÌ³Àè¤¬¤¢¤ëÄÂÂß¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¸òÄÌ»êÊØ¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤ÏJRÊÒÄ®Àþ¡Ö¹ãÃÓ¿·ÅÄ(¤³¤¦¤Î¤¤¤±¤·¤ó¤Ç¤ó)¡×¡¢3°Ì¤ÏOsakaMetro¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖËÌ²ÖÅÄ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ãÃÓ¿·ÅÄ¡×¤ÏÅìÂçºå»Ô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¡Öµþ¶¶¡×·ÐÍ³¤Ç¡ÖÂçºå¡×¤ØÌó22Ê¬¡¢ºæ»ÔÆâ¤Î¡ÖËÌ²ÖÅÄ¡×¤â¡ÖÇßÅÄ¡×¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç30Ê¬ÄøÅÙ¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤ÈÄÂÎÁ¿å½à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¤Ï¡¢¡ÖÉ±Ï©¡×¤¬2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£8Ç¯¤Ç5²ó¤ÎÂ×´§¤È°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´Ñ¸÷»º¶È¤¬ÉÔÄ´¤Ê»þ´ü¤Ï1°Ì¤ò¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ï3Ï¢¾¡¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¸Í·ú¤È¤âÊª·ï²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¡õ¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢ÁØ¤ª¤è¤Ó»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Ï¡¢Á°²ó18°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡ÖÅ·²¦»û¡×¡£±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Û¤«Ê£¿ô¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤Î¡Öºæ¶ÚËÜÄ®¡×¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç35°Ì¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï4Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥³¥í¥Ê¸å¤â¥Ù¥¹¥È3¤ò¥¡¼¥×¤·¹â¤¤µï½»¥Ë¡¼¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP200¤Î±Ø¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Ç¯¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿±Ø¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤Ï¡ÖÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢Osaka MetroÃ«Ä®Àþ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ï¾åÄ®ÂæÃÏ¤Ë¤¢¤¿¤ê¹âÂæ¤Ç½»ÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÀøºß¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë±þ¤¸¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÎÙ±Ø¤Î¡ÖÃ«Ä®»ÍÃúÌÜ¡×¤¬Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£²ó¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÎ¾±Ø¤ÏTOP10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤ÏJRÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛËÜÀþ¡Ö¿áÅÄ¡×¡¢3°Ì¤ÏµþÅÔ»Ô±Ä±¨´ÝÀþ¡Ö»Í¾ò¡×¡£¡Ö¿áÅÄ¡×¤ÏËÌÀÝ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿¦½»¶áÀÜ¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢½»ÂðÈÎÇä¤¬¤Û¤Ü³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÁí¹ç½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î³«È¯¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Í¾ò¡×¤ÏµþÅÔ»Ô¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤À¤¬¡¢»Í¾ò±¨´Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤·Ê´Ñ¾òÎã¤ò¼é¤ê¤Ä¤ÄºòÇ¯¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼ûÍ×¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µÞ¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£