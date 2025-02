第二次世界大戦中の1942年、日本海軍は資源地帯であるオランダ領インドネシアの占領を目的とし、ジャワ島の攻略に向かっていた。それを妨がんとする連合国艦隊はアメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリアからなる艦隊で迎え撃ち、両艦隊はスラバヤ沖で激しい戦闘を繰り広げることとなる。

【写真を見る】救助を求め「雷」に殺到する英海軍将兵たち(1942年3月2日)

「YOUは何しに日本へ?」の放送で話題に

日本側は高木武雄司令官率いる巡洋艦4隻と駆逐艦14隻。対する連合国艦隊いわゆる「米英蘭豪連合攻撃部隊」(ABDA艦隊)は巡洋艦5隻と駆逐艦10隻という布陣だった。1942年2月28日午後6時以降、7時間にも及ぶ「スラバヤ沖海戦」が生起した。これは日本側の勝利に終わり、連合国艦隊は巡洋艦2隻と駆逐艦5隻を失い、艦隊指揮官オランダ海軍カレル・ドールマン少将は戦死した。

駆逐艦「雷」(写真提供・惠隆之介)

3月1日午前、残存連合国艦隊はインド洋への脱出を計る。英海軍巡洋艦「エクゼター」、同護衛駆逐艦「エンカウンター」等である。ところが日本海軍に発見され同日午後2時頃両艦は撃沈された。

……それから80年以上の歳月が経った2024年、イギリス人のデイビットさんが、埼玉県川口市にある、当時日本海軍の駆逐艦「雷(いかづち)」を指揮していた工藤俊作艦長の墓参りのため来日。その模様が昨年12月、「YOUは何しに日本へ?」(テレビ東京)で放送され話題となった。

実は、このスラバヤ沖海戦では、敵潜水艦による雷撃の脅威に屈することなく、沈没した敵艦隊の乗組員多数を救助した日本海軍の英雄的行動があったことで知られる。

デイビットさんの祖父もまた、イギリス海軍の駆逐艦「エンカウンター」に搭乗し、日本海軍に命を救われた将兵422名の一人だった(旗艦「エクゼター」乗員も含む)。

工藤艦長の指示による救助活動がなければ、帰国した祖父が家族を持つこともなく、自分という存在もまたなかった――。

デイビットさんを異国の墓参りに駆り立てたのは、そうした想いだったのだろう。

※以下は、その救助活動の一部始終を描いた『敵兵を救助せよ!』(惠隆之介著、草思社)の内容をもとに、一部を抜粋/編集してお伝えする。

なぜ工藤艦長は敵兵の救助に向かったのか

1942年3月1日未明、重巡「那智」が洋上を漂流する敵兵を救助するが、この艦は捕虜の処遇には冷淡であった。副長市川重中佐(海兵48期)は次のように証言している。

「甲板士官が、救助した敵兵七名の処遇に困り、夜間、海に突き落としたいと言って何度も自分のもとを訪れた」(「海軍兵学校史」「那智」副長市川重の記録)。

一方の工藤艦長の率いる「雷(いかづち)」が、人命救助において世界海軍史上に特筆される功績を残すことになったのは、敵兵発見当時単艦行動をとっていたため、艦長の決断と個性が遺憾なく発揮されたことが大きかったのだろう。

英駆逐艦「エンカウンター」の砲術士官として乗務していたフォール卿は、こう証言している。

「艦長とモーターボートに乗って脱出しました。その直後、小さな砲弾が着弾してボートは壊れました。同時にその断片が首からかけていた双眼鏡を吹き飛ばしてしまったのです。この直後、私は艦長と共にジャワ海に飛び込みました」(3月1日、午後2時過ぎ)

「間もなく日本の駆逐艦が近づき、われわれに砲を向けました。固唾をのんで見つめておりましたが、何事もせず去って行きました」

「エンカウンター」の乗組員は、約21時間漂流し、沈没艦から出た重油の海に漬かり、多くの者が一時目が見えなくなる。

フォール卿の証言を続ける。

「救命浮舟に5、6人で掴まり、首から上を出していました。見渡す限り海また海で、救命艇も見えず、陸岸から150海里も離れ、食料も飲料水もない有様でした。この時、ジャワ海にはすでに一隻の連合軍艦船も存在せず、しかも友軍はわれわれを放置してしまうという絶望的な情況に置かれていました」

「私は、オランダの飛行艇がきっと救助に来てくれるだろうと盲信しておりました。ところが一夜を明かし、夜明け前になると精気が減退し、沈鬱な気分になっていきました。死後を想い、その時には優しかった祖父に会えることをひそかに願うようになっていたのです」

「1942年3月2日の黎明を迎えました。われわれは赤道近くにいたため、日が昇り始めるとまた猛暑の中にいました。仲間の一人が遂に耐えられなくなって、軍医長に、自殺のための劇薬を要求し始めました。軍医はこの時、全員を死に至らしめてまだ余りある程の劇薬を携行しておりました」

一方「雷」は、3月2日午前2時頃、ビリントン島東南70キロの地点で反転し、パンジェルマシン近くで行動する主隊に合同するため、針路120度、東南東方向に針路を変更した。

午前9時50分頃、反転後約112海里航走した地点で、左舷二番見張りの使用する固定12センチ双眼望遠鏡にフォール卿の一行、「エクゼター」と「エンカウンター」の漂流乗組員の集団が映った。

「我、タダ今ヨリ、敵漂流将兵多数ヲ救助スル」

二番見張りは「左30度、距離8000、浮遊物多数!」と第一声を発する。

当時艦の速度は16ノット、工藤は味方艦艇が敵潜水艦に撃沈された直後かと見て、艦内に「戦闘用意」を下令、各見張りに「警戒厳となせ」と指示した。

と同時に、第四戦速(27ノット)へ増速、左10度へ舵をとり、目標に艦を近づけた。艦は約4分航走した。目標はやがて左60度方向、距離4000に近づいた。

二番見張りと四番見張りからそれぞれ、

「浮遊物は漂流中の敵将兵らしき」「漂流者四〇〇以上」と、次々に報告が入る。

工藤は「潜望鏡は見えないか」と見張りと探信員(ソーナー員)に再確認を指示するが、各見張りとも「敵潜水艦らしきものは見えません」「探信儀異状なし」と報告してきた。

この漂流者の集団は、昨日の海戦で撃沈された英米艦隊の生存者と判断された。

この直後、先任将校浅野市郎大尉(戦後、第65代愛知県議会議長)が助けたいというニュアンスをこめて工藤に、「助けましょうか?」と尋ねるように意見具申をした。当時工藤の側にいた艦長伝令の佐々木は、今でもこの瞬間をはっきり覚えている。

このまま航走すると、「雷」は約2分後には、この集団を左90度方向に見ながら通りすぎることになる。

午前10時頃、工藤は「救助!」と叫び、「取り舵いっぱい」と下令、艦を大きく左に転舵する。そして針路30度に定針し、敵漂流者集団の最前方に艦首を向けたのである。

フォール卿の回想に戻る。

「午前10時頃、突然200ヤード(約180メートル)のところに日本の駆逐艦が現れました。当初私は、幻ではないかと思い、わが目を疑いました。そして銃撃を受けるのではないかという恐怖を覚えたのです」

航海長の谷川清澄中尉も、「確かに当時の艦橋内には救助しようというムードが満ちていた」と、証言している。

「雷」は直ちに、「救難活動中」の国際信号旗をマストに掲げ、直属上司である第三艦隊司令部高橋伊望中将宛てに「我、タダ今ヨリ、敵漂流将兵多数ヲ救助スル」と信号を発したのである。 世紀の救助劇はこうして開始された。

声をからして「頑張れ!」と甲板上から連呼

工藤はここで速力を徐々に減じながら、漂流者の最前方距離一八〇メートル手前で艦を停止する。「後進いっぱい」を下令、先任将校に改めて、「敵兵救助!」と命令した。

これは、そうとうな決断であった。戦闘詳報には2月27日から3月1日にかけて、ジャワ海で「敵潜水艦合計7隻撃沈」の報告もなされている。それほど危険な海域なのである。

工藤は、救命筏8個が浮遊し、その先頭に高級士官が乗っているのを確認した。さらに、筏を取り巻くように遭難者が頭だけ出してそれぞれ筏に掴まっていた。しかも、最前方の筏の上に、白服で大佐の肩章をつけた高級将校一人と、少佐が座っており、中佐の制服をつけた士官は重傷を負って横たわっていた。

大佐は「エクゼター」艦長ゴードン大佐、重傷を負っている中佐はこの艦の副長であった(氏名不詳)。少佐は「エンカウンター」艦長モーガン少佐である。

下士官兵の重傷者の中には浮遊木材にしがみつき、「雷」に最後の力を振り絞って泣きながら救助を求めていた。その形相は誠に哀れであったという。顔面は重油で真っ黒に汚れ、被服には血泥がべったりと張り付いていた。

「雷」の乗組員の胸を打ったのは次のような光景であった。

浮遊木材にしがみついていた重傷者が、最後の力を振り絞って「雷」の舷側に泳ぎ着く光景であった。彼らはロープを握る力もないため、取りあえず「雷」の乗組員が支える竹竿を垂直に降ろし、これに抱きつかせて内火艇(発動機機付きボート)で救助しようとした。

ところが、そのほとんどは竹竿に触れるや、安堵したのか、次々と力尽きて水面下に静かに沈んでいくのだった。

日頃、艦内のいじめ役とされていた猛者下士官たちも涙声になり、声をからして、「頑張れ!」「頑張れ!」と甲板上から連呼するようになる。

この光景を見かねて二番砲塔の斉藤光一等水兵(秋田県出身)が、独断で海中に飛び込み、立ち泳ぎをしながら重傷英兵の身体や腕にロープを巻き始めた。

先任下士官が、「こら、命令違反だぞ!海中に飛び降りるな」と怒号を発したが、これに続いて二人がまた飛び込んだ。

「日本人というのは、野蛮で非人情な人種だと思っていた」

艦橋からこの情景を見ていた工藤は決断した。

「先任将校!重傷者は、内火艇で艦尾左舷に誘導して、デリック(弾薬移送用クレーン)を使って網で後甲板に釣り上げろ!」

もう、ここまで来れば敵も味方もなかった。まして海軍軍人というのは、敵と戦う以前に、日頃狭い艦内で昼夜大自然と戦っている。この思いから、国籍を越えた独特の友情が芽生えたのであろう。日本海軍を恐れていた英国将兵も、残った体力のすべてを出して「雷」乗員にすがった。

甲板上には負傷した英兵が横たわり、「雷」の乗組員の腕に抱かれて息を引きとる者もいた。一方、甲板上の英国将兵に早速水と食料が配られたが、ほとんどの者が水をがぶ飲みした。飲料水だけで合計4トンに及んだという。

フォール卿も、こう回想している。

「私は、当初、日本人というのは、野蛮で非人情、あたかもアッチラ部族かチンギス・ハーンのようだと思っていました。『雷』を発見した時、機銃掃射を受けていよいよ最期を迎えるかとさえ思っていました。ところが、『雷』の砲は一切自分たちに向けられず、救助艇が降ろされ、救助活動に入ったのです」

「間もなく、われわれ士官は、前甲板に集合を命じられた。また何をされるか、不安になりました」

「すると、キャプテン・シュンサク・クドウが、艦橋から降りて来てわれわれに、端正な挙手の敬礼をしました。われわれも遅ればせながら答礼をしました。

キャプテン(艦長)は、流暢な英語でわれわれにこうスピーチされたのです」

You had fought bravely.

Now you are the guests of the Imperial Japanese Navy.

I respect the English Navy, but your government is foolish to make war on Japan.

「諸官は勇敢に戦われた。今や諸官は、日本海軍の名誉あるゲストである。私は英国海軍を尊敬している。ところが、今回、貴国政府が日本に戦争を仕掛けたことは愚かなことである」

もっとも、「雷」青年士官の中には「艦長は何を考えておられるのだ。俺たちは戦争をしに来ているんだ!」と不満を持つ者もいたそうだ。救助された捕虜たちが、オランダ海軍の病院船「オプテンノール」に引き渡されるまでの逸話や、英海軍士官が部下に、「日本海軍と交戦して万一撃沈されたら日本艦に向かって泳げ、きっと助けてくれる」と語っていた史実など、さらに詳しいエピソードは『敵兵を救助せよ!』(草思社)で読むことができる。

