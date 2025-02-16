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¡¡You had fought bravely.
¡¡Now you are the guests of the Imperial Japanese Navy.
¡¡I respect the English Navy, but your government is foolish to make war on Japan.
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