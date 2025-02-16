°ËÆ£ÍÎµ±¡¡°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÊ³Æ®¡ª·èÄêµ¡ÁË»ß¤Î¾ìÌÌ¤â
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î£Ä£Æ°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é£Â¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢£··î¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç±¦ÃæÂ¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡££±£²Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè£±Àï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡ËÀï¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Éüµ¢£²ÀïÌÜ¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¸åÈ¾£²£³Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²°Ì¤Î¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢°ËÆ£¤é¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º£°¡½£°¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£Ú¡×¤Ï¡Ö¥²¥ì¥¤¥í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¡£¡ÊÁ°È¾£³£¹Ê¬¤Ë¡Ë¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£²£±Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£²£³Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ä£Æ¿Ø¤Ë¥±¥¬¿Í¤Ê¤É¤òÊ£¿ôÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î½ÐÈÖ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£