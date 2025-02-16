Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¹üÀÞ¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡½¥Æ¥£¥ó¥°·çÀÊÈ¯É½¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡8¿ÍÁÈK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¤¿¤á¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¡ÖX¡×¤òÄÌ¤¸¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡½¥Æ¥£¥ó¥°¡ØStray Kids 5TH FANMEETING 'SKZ 5'CLOCK'¡Ù¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëStray Kids¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ªÎ»¸å¡¢Stray Kids¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µ¢Âð»þ¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼ÖÎ¾ÆâÉô¤ÎÉª¤«¤±¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¹üÀÞ¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Æü¡Ê2·î16Æü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØStray Kids 5TH FANMEETING 'SKZ 5'CLOCK'¡Ù¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤È´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¤è¤êÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Stray Kids¤Ï¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØStray Kids¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£18Ç¯3·î¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯10·î¡¢¥¦¥¸¥ó¤¬Ã¦Âà¡£20Ç¯3·î¡ÖSKZ2020¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯12·î¡ØÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2000Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢23Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢NiziU¡ÖHEARTRIS¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢JYP¤Ç¤¹¡£
2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ªÎ»¸å¡¢Stray Kids¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µ¢Âð»þ¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Åë¾è¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÃó¼Ö¾ì¤Ç¥á¥¤¥ó¥í¥Ó¡¼Êý¸þ¤Ë½ù¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤«¤é½ù¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤È¼ÖÎ¾º¸¸åÊýÂ¦¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¼«ÂÎ¤Ï·ÚÈù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÎ½Å¤¬ÏÓ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¼ÖÎ¾ÆâÉô¤ÎÉª¤«¤±¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¹üÀÞ¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Æü¡Ê2·î16Æü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØStray Kids 5TH FANMEETING 'SKZ 5'CLOCK'¡Ù¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤È´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¤è¤êÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëStray Kids¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ªÎ»¸å¡¢Stray Kids¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µ¢Âð»þ¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼ÖÎ¾ÆâÉô¤ÎÉª¤«¤±¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¹üÀÞ¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Stray Kids¤Ï¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØStray Kids¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£18Ç¯3·î¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯10·î¡¢¥¦¥¸¥ó¤¬Ã¦Âà¡£20Ç¯3·î¡ÖSKZ2020¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯12·î¡ØÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2000Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢23Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢NiziU¡ÖHEARTRIS¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢JYP¤Ç¤¹¡£
2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ªÎ»¸å¡¢Stray Kids¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µ¢Âð»þ¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Åë¾è¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÃó¼Ö¾ì¤Ç¥á¥¤¥ó¥í¥Ó¡¼Êý¸þ¤Ë½ù¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤«¤é½ù¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤È¼ÖÎ¾º¸¸åÊýÂ¦¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¼«ÂÎ¤Ï·ÚÈù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÎ½Å¤¬ÏÓ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¼ÖÎ¾ÆâÉô¤ÎÉª¤«¤±¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¹üÀÞ¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Æü¡Ê2·î16Æü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØStray Kids 5TH FANMEETING 'SKZ 5'CLOCK'¡Ù¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤È´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¤è¤êÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£