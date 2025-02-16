¥Õ¥¡¥·¥ª¡í¤Þ¤Ä¥Ñµé¥Þ¥¹¥«¥é¡í¤Ë¸ÂÄê¥«¥é¡¼½Ð¤¿½Õ¿§¤Î¥«¥¹¥ß¥½¥¦¤Î²ÖÂ«¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£
¥³¡¼¥»¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥·¥ª¡×¤Ï¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥·¥ª¡¡¤Þ¤Ä¥Ñµé ¥Õ¥£¥ë¥à ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ê¶ËºÙ¡Ë¡×¤ò2025Ç¯2·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Ñ³¤¯¤â²ÄÎù¤Ê°õ¾Ý¤ÎÌÜ¸µ¤Ë
¥Õ¥¡¥·¥ª¤¬Äó°Æ¤¹¤ë2025Ç¯½Õ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï"KASUMISOU BOUQUET COLLECTION"¡£
º£²ó¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥·¥ª¡¡¤Þ¤Ä¥Ñµé ¥Õ¥£¥ë¥à ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ê¶ËºÙ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥«¥¹¥ß¥½¥¦¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÄÌÓ1ËÜ1ËÜ¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½Õ¤é¤·¤¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÑ³¤²¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ËºÙ¥Ö¥é¥·¤¬Ã»¤¤ÌÓ¤ä²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Þ¤ÇÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Èþ¤·¤¯¿¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Á³¤ËºÝÎ©¤Ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌÜ¤â¤È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ¿§1320±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¦101 ¤¢¤É¤±¤Ê¥Ö¥ë¡¼
ÎÃ¤·¤²¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌÜ¤â¤È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÌÜ¤â¤È¤Ë±Ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¼çÌò¤Ë¤â¡£
¡¦102 ²ÄÎù¥Ô¥ó¥¯
¤ä¤ï¤é¤«¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Â¿¹¬´¶¤ò´¶¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡¢¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¡¦103 ¤Ï¤«¤Ê¤²¥Ñ¡¼¥×¥ë
¾åÉÊ¤ÇÑ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹¤¤Ì¤±¤¿ÌÜ¤â¤È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥·¥ª¡¡¤Þ¤Ä¥Ñµé ¥Õ¥£¥ë¥à ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ê¶ËºÙ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Î»ý¤Á¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥ë¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥Í¥ó¥È¥«¡¼¥ëÀ®Ê¬¡×¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ì¡¼¥Ä¡¿¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥·¥ë¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡Ë¡¢ÎÞ¤Ë¶¯¤¤ÈéËì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡ÖÎÞ¥¹¥È¥í¥ó¥°À®Ê¬¡×¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ì¡¼¥Ä¡¿VA¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡Ë¡¢40ÅÙÁ°¸å¤Î¤ªÅò¤ÇÈéËì¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¥ª¥ÕÀ®Ê¬¡×¡Ê¥Ý¥ê¥Ó¥Ë¥ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë¡¢5¼ï¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿¢ÊªÃê½ÐÀ®Ê¬¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¦¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¦¥µ¥Õ¥é¥ï¡¼Ìý¡¦¥·¥¢»é¡¦¥´¥Þ¼ï»ÒÌý¡Ë¤È¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡Ê¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¡Ë¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô