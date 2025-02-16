±ºÏÂ¼Â¤ËÁªÈ´´ú¼øÍ¿¡¡¼ç¾¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë´Ó¤¶¯¹ëÅÝ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡ÊÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¦ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë±ºÏÂ¼Â¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶è¡Ë¤Ë14Æü¡¢Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤Ç»È¤¦ÁªÈ´´ú¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢²¬ÅÄ¿µ°ì¹»Ä¹¤«¤é´ú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ç¾¤Î¾®ÌîÏ¡Áª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡¢¼éÈ÷¤«¤é¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·ÅÀ¤ò¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç¤â´Ó¤¤¤Æ¶¯¹ë¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¼±¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï´ú¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÆ²¡¹¤È¹Ô¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3·î7Æü¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢18Æü¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¡Ê»³ÅÄ¤ß¤¦¡Ë