³¤³°ºîÉÊÂ¿¿ô½Ð±é¤Î¥³¥ï¥â¥ÆÇÐÍ¥¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¼«³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢»ä¤Î´é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÔ¢Â¼È»¡Ê69¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê55¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½Â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ã¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¡¢¥ä¥¯¥¶Ìò¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯±é¤¸¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ï¥â¥ÆÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°ºîÉÊ¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¹ñºÝÇÉ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÔ¢Â¼¤ò¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÉÝ¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ô¢Â¼¤Ï¡ÖÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¼«³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢»ä¤Î´é¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¶¯Ä´¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¤Ï¡ÖÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡×¤È¤Ò¤È¤Þ¤º¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£