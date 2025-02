¡ÖKia¥¹¥­¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÏT¥¹¥Ñー¥º¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¼º³Ê¡ÄT¥­¥ã¥Ö¥¹¤¬ÃÏ¸µ¤ÎT¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡

2月16日(現地時間15日)、「NBAオールスター2025」のオールスターウィークエンド2日目には、カリフォルニア州サンフランシスコのチェイス・センターで「State Farmオールスター・サタデーナイト」が開催された。

最初に行われたのが、「Kiaスキルズチャレンジ」。今回から2名1チームで4チームが戦うレギュレーションに変更。チーム・キャブス、チーム・ルックス、チーム・スパーズ、チームウォリアーズの4が出場し、ドリブル、パス、ショットなどのスキル能力をタイムで競うのはこれまで通りだ。

1番目の登場したのがチーム・スパーズ。今年で40歳を迎える大ベテランのクリス・ポールと昨シーズンの新人王、ビクター・ウェンバンヤマのコンビは、3カ所に作られたシュートエリアの3個のボールをシュートではなく、ただ放るだけで時間短縮を図った。しかし、これがレギュレーション違反となり失格に。ポールの執拗な抗議は実らなかった。

CP3 and Wemby DISQUALIFIED after trying to hack the NBA Skills Challenge 😂 pic.twitter.com/LuSJy74oRc

- NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2025