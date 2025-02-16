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Daily Mail. Social media users are CONVINCED Maltesers taste better from a box - and now scientists say they might be right. February 8 2025