「同じチョコなのに、袋入りより箱入りのほうがおいしい」。英米で販売されているチョコレート菓子について、ネットで巻き起こったそんな論争は、どうやら真実のようです。専門家がその理由を説明しました。

↑味は同じはずなのにどうして?

この議論は、英米などで販売されている「モルティザーズ(Maltesers)」というチョコレートボールを巡って起こりました。英国で90年近く前に生まれたこのお菓子は、指でつまんで食べられる一口サイズと、コロコロとした丸い形が特徴。モルティザーズによると、さままざまなサイズで販売されていて、容量によって、プラスチックの袋に入ったものから、紙の箱に入ったものもあります。

そこで聞こえてきたのが、「モルティザーズは紙の箱に入ったもののほうがおいしい」という意見。Xでの投稿が発端となり、テレビタレントも含め、それに同調する意見がたくさん寄せられていったのです。

しかし、みんなに共通するのは「なぜ箱入りのモルティザーズのほうが袋入りよりおいしいのか分からない」ということ。

その理由について、オックスフォード大学で心理学を専門とするチャールズ・スペンス教授が英国のメディアで解説しました。同教授によると、袋入りより箱入りのほうがおいしく感じるのは、味そのものの違いではなく、視覚によるものだそう。

「モルティザーズは、光沢のあるきれいな球が箱の中に整然と並び、箱のなかでコロコロと転がる。食べ物が動いていると、私たちの視覚的な注意を引きます。袋入りの動かないモルティザーズより、箱入りのほうが、私たちはモルティザーズに注意を向けることになる」(スペンス教授)

また、ロンドン大学大学院のバリー・スミス教授は、音による効果について指摘。「箱に入ったモルティザーズがおいしく感じられるのは、丸いチョコレートが箱の中でぶつかり合ったり箱に当たったりする音がすることで、これから口に入れるものに対する期待が高まるからだ」と話しています。

日本でも、丸くてコロコロ転がるお菓子を購入するときは、袋入りではなく箱入りを選ぶと、普段以上においしく食べられるかもしれません。

View this post on Instagram A post shared by MALTESERS_US (@maltesers)

【主な参考記事】

Daily Mail. Social media users are CONVINCED Maltesers taste better from a box - and now scientists say they might be right. February 8 2025