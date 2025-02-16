¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡¢¡¢¡×²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤Î¹âµéò¿Å¹°÷¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯ ¢ª ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ú¾ïÏ¢µÒ¤Î¸ÀÍÕ¡Û
·ëº§µÇ°Æü¤Ë¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤¿¹âµéò¿Å¹¤ÎÅ¹°÷¤Ë²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿B»ÒÉ×ÉØ¡£ÄÀ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Â»Î¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âº·É¤¹¤ëÀè¿Í¤ËÊï¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉáÃÊ¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¹âµéò¿Å¹¤Ø
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¡¢3²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤«¤é¤ÈÉ×¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¹Ô¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹âµéò¿Å¹¡£
¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÇ°Æü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡¢¡¢
¤·¤«¤·¡¢ÆþÅ¹¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢»ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÅ¹°÷¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤À¤±¡¢²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤³¤Á¤é¤òÃÍÆ§¤ß¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢É¡¤Ç¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¡©
¿È¤Ê¤ê¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ì°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¸ÍÏÇ¤¤¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÇ°Æü¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ―-¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¿Â»Î
¤½¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£½Â¤¯¡¢½Å¸ü¤ÊÀ¼¤¬Å¹Æâ¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¤ªµÒÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾ïÏ¢¤é¤·¤¿Â»Î¤¬¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎã¤ÎÅ¹°÷¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÅ¹Â¦¤â¡¢²æ¡¹¤ªµÒ¤â¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î»Ý¤¤ò¿¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¿Â»Î¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿Âç¾¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¿¼¡¹¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Å¹°÷¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¶²½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¿Â»Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª¼ò¤ò¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¼ã¤¤Êý¡¹¤¬¹âµéÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ËÄ¨¤ê¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤³¤ì¤«¤é¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë
¤â¤¦¹â¤¤Å¹¤Ê¤ó¤«Íè¤Ê¤¤――¡£
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿Â»Î¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢»ä¤Ï¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
ÎÉ¤¤¾ì½ê¤ä¿Í¤Ë¡¢¸«¹ç¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤½¤¦¡¢Á°¸þ¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¸«¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤È¤â¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Â»Î½Ê½÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Âç¾ë¥µ¥é
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥¿ー»ö¶È¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤â²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·ó¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·Ð¸³¤«¤é½÷À¥êー¥Àー¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤ËÇº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Ã¥Èー¡£