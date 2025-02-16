¤Ø¤½¥Ô»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤¬´¶¼Õ¤·¤¿¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈäÏª¡Ö¸«±É¤¨°¤¤¤±¤ÉÌ£¤¬100ÅÀ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡Ë¤Ëºî¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå»Ñ¤ä¤Ø¤½¥Ô¤¬¸«¤¨¤ë¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2022Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÈÂçÁÒ¡£Instagram¤Ë¤Ï·ëº§¼°¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤ª¤Ø¤½¤Î¥Ô¥¢¥¹¤¬¸«¤¨¤ë¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤ªÀµ·î¤ÎÍ¾¤Ã¤¿¤ªÌß»È¤¤¤¿¤¯¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥ç¥³Ìß¡£·Á¤¤¤Ó¤Ä¤À¤·¸«±É¤¨°¤¤¤±¤ÉÌ£¤¬100ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Á¥´¤òÅº¤¨¤¿¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈäÏª¡£
¥¤¥Á¥´¤òÅº¤¨¤¿¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡¤½¤Î¸å¡¢É×¤ÎÂçÁÒ¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥ç¥³Ìß¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¤ÈºÊ¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë