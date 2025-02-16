Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

15ÆüÌë¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À­¤ò¿ÏÊª¤òÆÍ¤­ÉÕ¤±¶¼¤·¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÍ­ÅÙËÜÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê25¡Ë¤¬¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï15Æü¸á¸å11»þº¢¡¢¾ÆÄÅ»Ô°ì¿§¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À­¡Ê29¡Ë¤È²ñ¤¤¡¢½÷À­¤ËÂÐ¤·¿ÏÊª¤òÆÍ¤­ÉÕ¤±¤¿¤Û¤«Êú¤­¤Ä¤¯¤Ê¤É¤·¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï¡¢½÷À­¤Ë¤ä¤á¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤µ¤ìÃÇÇ°¤·¡¢Æ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿ÃË¤òÈ¯¸«¤·ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£