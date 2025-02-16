¹ÖµÁÃæ¤Ë¡Ö°Ö°ÂÉØ¤ÏÇä½Õ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¸µÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÌµºá¤¬³ÎÄê¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È·ãÅÜ
2025Ç¯2·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤Î¹ÖµÁÃæ¤ËµìÆüËÜ·³¤Î°Ö°ÂÉØ¤Ï¡Ö¼«È¯Åª¤ÊÇä½Õ¡×¤À¤ÈÈ¯¸À¤·Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ìø¼â½Õ¡Ê¥ê¥å¡¦¥½¥¯¥Á¥å¥ó¡Ë¸µ±äÀ¤Âç¶µ¼ø¤ÎÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¤ËÁêÅö¡Ë¤¬¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤ÎÀ®Î©¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Íý¤ò¸í²ò¤·¤¿²á¤Á¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¤¿¡¢
Ìø»á¤Ï2019Ç¯9·î¡¢±äÀ¤Âç³Ø¼Ò²ñ³Ø²Ê¤Ç¤Î¹ÖµÁÃæ¡¢¼õ¹ÖÀ¸Ìó50¿Í¤ËÂÐ¤·¡ÖÄòÂÐ¶¨¤Ï¸µ°Ö°ÂÉØ¤ò½¸¤á¡¢¶¯À©Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤è¤¦¶µ°é¤·¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñÄò¿ÈÂâÌäÂêÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡ÊÄòÂÐ¶¨¡¢¸½ÆüËÜ·³ÀÅÛÎìÀ©ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¡áÀµµÁÏ¢¡Ë¤Î´´Éô¤ÏÅý¹ç¿ÊÊâÅÞ¤Î´´Éô¤ÇËÌÄ«Á¯¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµõµ¶¤Î»ö¼Â¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯10·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö½÷À¤¿¤Á¤Ï´ÊÃ±¤Ë¶â¤ò²Ô¤²¤ë¤È¤¤¤¦Í¶ÏÇ¤Ë´Ù¤êÇä½Õ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤¿¤á¼«È¯Åª¤Ë°Ö°ÂÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡Ö°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¡×ºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¿³2¿³¤È¤â¤Ë¡ÖÇä½ÕÈ¯¸À¡×¤ÏÌµºá¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
ÄòÂÐ¶¨Ìò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤âÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÂçË¡±¡¤Ï¡ÖÄòÂÐ¶¨¤¬°Ö°ÂÉØ¤ò¶µ°é¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍºá¤È¤·¡¢È³¶â200Ëü¥¦¥©¥ó¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿2¿³È½·è¤ò³ÎÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ï»à¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤éÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¬±äÀ¤Âç¤Î¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡Ö»ÊË¡ÉÜ¤ÏÉå¤ê¤¤Ã¤Æ°½¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖºÛÈ½½ê¤Ï¡Ø°Ö°ÂÉØ¤ÏÇä½ÕÉØ¡Ù¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤À¡£¥Þ¥¸¤Ç¤³¤Î¹ñ¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÈ½»ö¤È¤³¤Î¸µ¶µ¼ø¤ËÅ·È³¤ò¡×¤Ê¤É¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇä½Õ¤À¤è¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¿Æ¤¬Çä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ö°ÂÉØ¤Ï¡¢È¿Æü¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÃæ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî¤ÇÏÄ¶Ê¡Ê¤ï¤¤¤¤ç¤¯¡Ë¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤À¡×¡Ö°Ö°ÂÉØ¤ÎÃæ¤Ë¼«È¯Åª¤ÊÇä½ÕÉØ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Á´°÷¡¢¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¤ª¶â¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë