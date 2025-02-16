timelesz¿·¥á¥ó¥Ð¡¼»ûÀ¾Âó¿Í¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç·è°Õ¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¡ØÀµ²ò¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤È¡×
¡¡timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê25¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê23¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê22¡Ë¤Î5¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë8¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç·ò¿Í¡Ê30¡Ë¤¬Â´¶È¤·¡¢3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯4·î1Æü¤ËSexy¡¡Zone¤«¤é²þÌ¾¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»î¤ß¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£1Ëü8922·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢6²ó¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÀ¾¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤Ï¡¢timelesz¡¡project-AUDITION-¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¡Øtimelesz¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎ¹¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ötimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡£ËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¶¯¤¤±þ±ç¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿Ä©Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØSexy¡¡Zone¡Ù¡Øtimelesz¡Ù¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î¡Øtimelesz¡Ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿3¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Øtimelesz¡Ù¤ò»à¤Ìµ¤¤Ç¡ØÀµ²ò¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡»ûÀ¾¤Ï1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×ÇÐÍ¥Éô½êÂ°¡£¸õÊäÀ¸ºÇÇ¯Ä¹¡£08Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢¡ÖSexy¡¡Zone¡×¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£21Ç¯4·î¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤òÂ´¶È¡£Â¿¿ô¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£