¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¡×Åâ¶¶¥æ¥ß¥¢¥Ê¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥×¼èºà¤Çµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÄ¾·â¡Ö¥ª¡¼¥é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì²ó¤êÂç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅâ¶¶¥æ¥ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¡£Ìó£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¥×¥íÌîµå¥¥ã¥ó¥×¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅâ¶¶¤Ï¡Ö»ä¡¢Åâ¶¶¤¬¤ª¤è¤½£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¥ã¥ó¥×¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ö£Ô£Ò¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢£±£±Æü¤Ë²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ø¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Û¤«¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸¥³¡¼¥Á¤ä·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¤é¤òÄ¾·â¡£Åâ¶¶¤Ï¼èºà¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤È¤ª¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤µ¿Ìä¤âÁ´Éô¡¢µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬¡¢Âç¤¤Ê¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤Î°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤Îº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÆüËÜ°ì¡Ù¡£ÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶ðÅÄ·ò¸ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö»ä¤â¸å¤í¤«¤éÅâ¶¶¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¡¢¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢Åâ¶¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤¨¡£°ì²ó¤êÂç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£