¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°Ç¯¡ÉÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¡¢£Ó£Ó£Ð£×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦ºÂ¡×Ä©ÀïÉ½ÌÀ¡Ö£µ£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÆü¡Ä¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡Ä£³¡¦£±£³¸å³Ú±à
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ¤ÏºòÇ¯£±£²¡¦£µ£Ó£Ó£Ð£×¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¼«¿È¤Î£µ£¶²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë£³¡¦£±£³¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç²¦¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££µ£¶ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê»Õ¾¢¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°úÂà¤¬£µ£µºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â°úÂà»î¹ç¤Ç¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡¢»à¤ó¤Ç¤«¤éËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¡ÈÄ©Àï¡É¤Ç¡¢¡ÈÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤¿»þ¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤À»þ¡É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÄï»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬°úÂà¤·¤¿Ç¯Îð¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤âÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤¦ÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°úÂà¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦£±²ó°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç£²²óÌÜ¤Î°úÂà¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤ÇÆ£¸¶¡Ê´îÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤äÆ£ÇÈ¡ÊÃ¤¼¤¡Ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤äÆ£¸¶¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ë¤È¤â¤¦Áê¼ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ò¼Ì¤¹¶À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆùÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ£ÇÈ¡¢Æ£¸¶¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁÃ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤ß¤Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÃÃ¤¨Êý¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ìÊý¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÎ¤Ï°Û¾ï¤ÊÃÃ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÀº¿À¤È¤â´è¾æ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Â¿¾¯¤ÎÄË¤ß¤È¤«¤ÏÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤â£´¡¢£µÇ¯Á°¤Ç¤·¤¿¤«¡¢Íá¤Ó¤»½³¤ê¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÆ¬³¸¹ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢µÓ¤Î³°Â¦¤ÎºÙ¤¤¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥Í¤ÎÊý¤ÎÂÀ¤¤¹ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É£±½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤âÄË¤ß¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼ð¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤éÀÞ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÄË¤¤¤Î¤Ï²æËý¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÇ¦ÂÑ¡¢²æËý¶¯¤¤¤È¸À¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÃÃ¤¨¤é¤ìÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯½ÐÍè¤Æ¤ëÈë·í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï£±¤Ä£±¤Ä¤Î»î¹ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËè·î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯º£¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¸½¾õ¤Ë½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÀ¸³è¤òËÜÅö¤Ë¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆËèÆüÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¯²á¤®¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç£±£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£³¡¦£±£³¸å³Ú±à¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²¦¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¤Ï¤½¤ì¤³¤½¼«Ê¬¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Î£¹·î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤ÆÂè£¸Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·º£²óÄ©Àï¤·¤Æ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¤Ë¤ÏÂè£¸Âå¡¢Âè£±£°Âå¡¢Âè£±£²Âå¤È£³²ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç£´²óÌÜ¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ìÈÖºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤¬£²£°£±£·Ç¯£¹·î¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ç¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤½¤³¤«¤é£±£°Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÀï¤¹¤ì¤Ð¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¥ì¥¹¤Ï·Ð¸³¤¬£±ÈÖ½ÅÍ×¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¤ä¤ëËÜÈÖ¤Î»î¹ç¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥ï¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ»¤¬£±¤Ä£±¤Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æº£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¾õ¶·¡¢¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤·¤Ö¤È¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤¤È¸À¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£´è¾æ¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´è¾æ¤µ¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤³¤½º´»³¤µ¤ó¤Îµ´¤ÎÆÃ·±¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áí¹ç¤Î»þ¤â¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º´»³¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÄï»Ò¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´è¾æ¤µ¤ä¤·¤Ö¤È¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Îµ»¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ÎÁ´Éô¤ò¸òºø¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡È¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡£³¡¦£±£³¤Ï£µ£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö£µ£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡££³·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï±¿Ì¿¤Ç¤¹¡×