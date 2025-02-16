¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë²¹¤á¤ë¥ï¥¶
½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
Ç®¡¹¤ÎÆù¤Þ¤ó¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¤«¤é½Ð¤·¤¿¤é¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë²¹¤á¤ë¥ï¥¶¡ª ¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î¾å¤ËÆù¤Þ¤ó¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Æù¤Þ¤ó¡¡²¹¤áÊý¡¡¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¡¥ì¥ó¥Á¥ó
by higekuma
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¥é¥Ã¥×¥ì¥ó¥¸¤è¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¥×¥é¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸
¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¿Í¤âÀä»¿¡ª¤Õ¤Ã¤¯¤é¹¬¤»
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥ï¥¶¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¥ï¥¶¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»êÊ¡¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£´Ê°×Åª¤Ê¾ø¤·´ï¤Ç²¹¤á¤é¤ì¤ë¥ï¥¶¤Ç¡¢¿´¤â¥Ý¥«¥Ý¥«²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ÊTEXT¡§È¬È¨·¼»Ê¡Ë
¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤ÏËÜµ»ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿