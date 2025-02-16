ËâºÀÅÍ¡¡°¦¼Ö¡¦¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¸ò´¹¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤¿ÌÜ¤âºÇ¹â¡ª¡×2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê45¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¡¦¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Î¡Ö¥í¡¼¥é¥¤¥À¡¼ST¡¡¥¿¥Ð¥³¥Õ¥§¡¼¥É¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥í¡¼¥é¥¤¥À¡¼ST¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò10¥¤¥ó¥Á¤«¤é12¥¤¥ó¥Á¤Ë¸ò´¹¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤¿ÌÜ¤âºÇ¹â¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¡¥¹¥Æ¥¡¼¡¼¡×¡Ö¤¹¤ó¤²¡¼¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡¼¡×¡Ö¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¤Í¡¡ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÁ´Éô¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£