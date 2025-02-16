½»Âð²ÐºÒ¤Ç5¸®±ä¾Æ¡¡É×ÉØ¤¬ÉÔÌÀ¡¡·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô
¡¡15Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¡Ö2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª5¸®¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¾Æ¤·¤¿²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Î1³¬¤«¤é¤Ï¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï4¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢81ºÐ¤ÎÉ×¤È79ºÐ¤ÎºÊ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª5¸®¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¾Æ¤·¤¿²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Î1³¬¤«¤é¤Ï¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï4¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢81ºÐ¤ÎÉ×¤È79ºÐ¤ÎºÊ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë