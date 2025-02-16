¡Ú¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÏÂ²Û»Ò¡Û²Ä°¦¤¤°ì¸ý¥µ¥¤¥º♡¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×ºî¤í¤¦¡ªÈé¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ç´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤
¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬ËÉÙ¤ÊYouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ä¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤Õ¤«¤·¤¿¤Æ¤Î¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¢öÃæ¤Î¤¢¤ó¤³¤Ï»ÔÈÎÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤½¤¦¡£½é¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡ª
¤ªÆ¦Éå¤Ç¡ÚÂÀºËÉÜÌ¾Êª¡¦Çß¥ö»ÞÌß¡ÛÉ÷¤ÎÏÂ²Û»Ò¤¬ºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡ÄÅ·ºÍ¤«!?¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤â¤Á¤â¤Á¾Æ¤Ìß¡×ºî¤í¤¦¢ö
YouTube¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ï´ÊÃ±¡õ¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¤ÎÎÁÍý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¡£Ã¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï76Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
º£²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ï¡¢Èé¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¡¢ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂ²Û»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤êºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤·¤é¡©¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Ç¤â¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª
»ÔÈÎ¤Î¤¢¤ó¤³¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¢ö¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¤³¤·¤¢¤ó¤Ï´Ý¤á¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·ー¥È¤â¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¸Ä¿ôÊ¬¤À¤±¡¢¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û(16¸ÄÊ¬)
ÇöÎÏÊ´¡Ä100g
¹õÅü(Ê´Ëö)¡Ä60g
¿©ÉÊÍÑ½ÅÁâ¡Ä2g
¿å¡Ä20ml
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä20g
¤³¤·¤¢¤ó(»ÔÈÎ)¡ÄÌó200g¡¡¢¨Î³¤¢¤ó¤Ç¤â²Ä
¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·ー¥È(6¡ß6cm)¡Ä16Ëç
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤³¤·¤¢¤ó¤ò16ÅùÊ¬¤ËÊ¬¤±¡¢¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó»È¤Ã¤¿¤³¤·¤¢¤ó¤Ï¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤ë¤Î¤¬·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ê¤¬¤Ù¤¿¤Ù¤¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ´Ý¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
Îä¤ä¤·¤¿Êý¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
2. ÇöÎÏÊ´¤Ï¤Õ¤ë¤¤¡¢¹õÅü¤Ï¼ê¤Ç¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥é¥µ¥é¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿å¤Ë½ÅÁâ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÇöÎÏÊ´¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥À¥Þ¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£½ÅÁâ¤ò²Ã¤¨¤¿¿å¤Ï¡¢º®¤¼¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3. ¹õÅü¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤òÀè¤Ëº®¤¼¤Æ¤ª¤¡¢2¤Î½ÅÁâ¿å¤â²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÇöÎÏÊ´¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê´µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤Þ¤¹¡£
½ÅÁâ¿å¤ò²Ã¤¨¤¿¹õÅü¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬¾¯¤·¤â¤³¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¥â¥«¿§¤Î±ÕÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇöÎÏÊ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¹õÅü¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê´µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¤Þ¤ÊÈÄ¤äÄ´ÍýÂæ¤ËÇöÎÏÊ´(Ê¬ÎÌ³°)¤ÇÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤·¤Þ¤¹¡£3¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é¡¢ºÙÄ¹¤¯À®·Á¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ç´ÅÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¡£¤µ¤ï¤ë¤È¤Ù¤¿¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤¹¤ë¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¤È¾ø¤·¾å¤¬¤ê¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
5. À¸ÃÏ¤ò16ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯´Ý¤á¡¢Ê¿¤¿¤¯¿¤Ð¤·¤Æ1¤Î¤¢¤ó¶Ì¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
16ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
16ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ç¡¢¤¢¤ó¶Ì¤òÊñ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¾å¤Î²èÁü¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î±¦²£¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¢¤ó¤³¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÃÏ¤¬¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤Ù¤¿ÉÕ¤¡¢Çö¤¯¿¤Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡ª¤½¤³¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¸Ä¿ô¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊñ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ËÀ¸ÃÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤¢¤ó¶Ì¤òÊñ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ï»þ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤·¤ÆÊñ¤à¤È¡¢Êñ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
6. ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·ー¥È¤Î¾å¤ËÀ¸ÃÏ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾è¤»¡¢À¸ÃÏ¤ËÉÕ¤¤¤¿Í¾Ê¬¤ÊÊ´¤ò¥Ï¥±¤ÇÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÄ¾·Â2cm¤Û¤É¤Î¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬10¸Ä¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ËÊñ¤ó¤À¤¢¤ó¤³¤¬¤Ï¤ß½Ð¤¿¾®¤µ¤¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬1¸Ä¡£¹ç·×¤Ç11¸Ä½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÂÇ¤ÁÊ´¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥±¤ÇÍî¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬°ìÅÙ¤ÇÁ´¤Æ¾ø¤·´ï¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤¬´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
7. ÆéÄì¤«¤é1.5cm¤Û¤É¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¾ø¤·´ï¤Ë6¤òÊÂ¤Ù¡¢¤Õ¤¤ó¤òÈï¤»¤¿¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢12～13Ê¬¾ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¾ø¤·´ï¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¤â¤·¤â¾ø¤·´ï¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¾®¤µ¤¤´ï¤òÃÖ¤¡¢¿å¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ï¤Î¾å¤Ë¿½Ì¼«ºß¤Î¾ø¤·ÌÖ¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¡¢¾ø¤·´ïÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¾ø¤·´ï¤Î¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤¤ó¤òÈï¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾ø¤¹ºÝ¤Ï¡¢¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶¯²Ð¡¢¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ12～13Ê¬¾ø¤·¤Þ¤¹¡£¶¯²Ð¤Ç¾ø¤¹¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬³ä¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤â¤Ã¤Á¤ê¢ö¤·¤ç¤¦¤æ¤Î±öÌ£¤¬´Å¤¤¤¢¤ó¤³¤È¹¥ÁêÀ¡ª
YouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
É½ÌÌ¤Ë¥×¥Ä¥×¥Ä¤È¾®¤µ¤Ê·ê¤¬½ÐÍè¤¿¤â¤Î¡¢¤¢¤ó¤³¤¬É½ÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ä¤ä¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾å¤Î²èÁü¤Ç¡¢±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬¡¢¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê16ÅùÊ¬¤Ë¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î8¸Ä¤Ï¡¢1¤Ä¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸ÃÏÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊñ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾·Â4.5cm¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò1¤Ä³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¢ö¤Õ¤«¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¹á¤ê¤È±öÌ£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Î´Å¤¤¤¢¤ó¤³¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¢ö»ÔÈÎ¤Î¤¢¤ó¤³¤Ï·ë¹½´Å¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Çö¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÃÏ¤Î¤Õ¤«¤Õ¤«´¶¤ÏÆ°²èÄÌ¤ê¡£º£²ó¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬¸ü¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îä¤á¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¹ÈÇò¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£
½ÅÁâ¸ú²Ì¤ÇÀ¸ÃÏ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¢ö¤·¤ç¤¦¤æ¤Î±öÌ£¤Ç´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¥¤¥¤
YouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë¿©ÉÊÍÑ½ÅÁâ¤òº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
½ÅÁâ¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÃº»À¿åÁÇ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡£²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÙ¤«¤¤µ¤Ë¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Îµ¤Ë¢¤ÎÀ×¤¬É½ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¡õ¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÅü¤À¤±¤À¤È´Å¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç±ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ã»²¹ÍÊ¸¸¥¡ä
¡Ø¶¦Î©¿©ÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È～¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿§¡¹¤Ê»È¤¤Æ» ¥¿¥ó¥µ¥ó¡Ê½ÅÁâ¡Ë～¡Ù
https://www.kyoritsu-foods.co.jp/feature/tansan/
¤ªÆ¦Éå¤Ç¡ÚÂÀºËÉÜÌ¾Êª¡¦Çß¥ö»ÞÌß¡ÛÉ÷¤ÎÏÂ²Û»Ò¤¬ºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡ÄÅ·ºÍ¤«!?¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤â¤Á¤â¤Á¾Æ¤Ìß¡×ºî¤í¤¦¢ö
YouTube¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ï´ÊÃ±¡õ¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¤ÎÎÁÍý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¡£Ã¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï76Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
º£²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ï¡¢Èé¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¡¢ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂ²Û»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤êºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤·¤é¡©¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Ç¤â¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª
»ÔÈÎ¤Î¤¢¤ó¤³¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¢ö¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¤³¤·¤¢¤ó¤Ï´Ý¤á¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·ー¥È¤â¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¸Ä¿ôÊ¬¤À¤±¡¢¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û(16¸ÄÊ¬)
ÇöÎÏÊ´¡Ä100g
¹õÅü(Ê´Ëö)¡Ä60g
¿©ÉÊÍÑ½ÅÁâ¡Ä2g
¿å¡Ä20ml
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä20g
¤³¤·¤¢¤ó(»ÔÈÎ)¡ÄÌó200g¡¡¢¨Î³¤¢¤ó¤Ç¤â²Ä
¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·ー¥È(6¡ß6cm)¡Ä16Ëç
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤³¤·¤¢¤ó¤ò16ÅùÊ¬¤ËÊ¬¤±¡¢¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó»È¤Ã¤¿¤³¤·¤¢¤ó¤Ï¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤ë¤Î¤¬·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ê¤¬¤Ù¤¿¤Ù¤¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ´Ý¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
Îä¤ä¤·¤¿Êý¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
2. ÇöÎÏÊ´¤Ï¤Õ¤ë¤¤¡¢¹õÅü¤Ï¼ê¤Ç¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥é¥µ¥é¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿å¤Ë½ÅÁâ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÇöÎÏÊ´¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥À¥Þ¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£½ÅÁâ¤ò²Ã¤¨¤¿¿å¤Ï¡¢º®¤¼¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3. ¹õÅü¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤òÀè¤Ëº®¤¼¤Æ¤ª¤¡¢2¤Î½ÅÁâ¿å¤â²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÇöÎÏÊ´¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê´µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤Þ¤¹¡£
½ÅÁâ¿å¤ò²Ã¤¨¤¿¹õÅü¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬¾¯¤·¤â¤³¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¥â¥«¿§¤Î±ÕÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇöÎÏÊ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¹õÅü¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê´µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¤Þ¤ÊÈÄ¤äÄ´ÍýÂæ¤ËÇöÎÏÊ´(Ê¬ÎÌ³°)¤ÇÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤·¤Þ¤¹¡£3¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é¡¢ºÙÄ¹¤¯À®·Á¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ç´ÅÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¡£¤µ¤ï¤ë¤È¤Ù¤¿¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤¹¤ë¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¤È¾ø¤·¾å¤¬¤ê¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
5. À¸ÃÏ¤ò16ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯´Ý¤á¡¢Ê¿¤¿¤¯¿¤Ð¤·¤Æ1¤Î¤¢¤ó¶Ì¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
16ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
16ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ç¡¢¤¢¤ó¶Ì¤òÊñ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¾å¤Î²èÁü¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î±¦²£¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¢¤ó¤³¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÃÏ¤¬¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤Ù¤¿ÉÕ¤¡¢Çö¤¯¿¤Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡ª¤½¤³¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¸Ä¿ô¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊñ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ËÀ¸ÃÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤¢¤ó¶Ì¤òÊñ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ï»þ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤·¤ÆÊñ¤à¤È¡¢Êñ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
6. ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·ー¥È¤Î¾å¤ËÀ¸ÃÏ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾è¤»¡¢À¸ÃÏ¤ËÉÕ¤¤¤¿Í¾Ê¬¤ÊÊ´¤ò¥Ï¥±¤ÇÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÄ¾·Â2cm¤Û¤É¤Î¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬10¸Ä¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ËÊñ¤ó¤À¤¢¤ó¤³¤¬¤Ï¤ß½Ð¤¿¾®¤µ¤¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬1¸Ä¡£¹ç·×¤Ç11¸Ä½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÂÇ¤ÁÊ´¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥±¤ÇÍî¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬°ìÅÙ¤ÇÁ´¤Æ¾ø¤·´ï¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤¬´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
7. ÆéÄì¤«¤é1.5cm¤Û¤É¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¾ø¤·´ï¤Ë6¤òÊÂ¤Ù¡¢¤Õ¤¤ó¤òÈï¤»¤¿¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢12～13Ê¬¾ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¾ø¤·´ï¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¤â¤·¤â¾ø¤·´ï¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¾®¤µ¤¤´ï¤òÃÖ¤¡¢¿å¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ï¤Î¾å¤Ë¿½Ì¼«ºß¤Î¾ø¤·ÌÖ¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¡¢¾ø¤·´ïÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¾ø¤·´ï¤Î¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤¤ó¤òÈï¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾ø¤¹ºÝ¤Ï¡¢¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶¯²Ð¡¢¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ12～13Ê¬¾ø¤·¤Þ¤¹¡£¶¯²Ð¤Ç¾ø¤¹¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬³ä¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤â¤Ã¤Á¤ê¢ö¤·¤ç¤¦¤æ¤Î±öÌ£¤¬´Å¤¤¤¢¤ó¤³¤È¹¥ÁêÀ¡ª
YouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
É½ÌÌ¤Ë¥×¥Ä¥×¥Ä¤È¾®¤µ¤Ê·ê¤¬½ÐÍè¤¿¤â¤Î¡¢¤¢¤ó¤³¤¬É½ÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ä¤ä¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾å¤Î²èÁü¤Ç¡¢±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬¡¢¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê16ÅùÊ¬¤Ë¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î8¸Ä¤Ï¡¢1¤Ä¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸ÃÏÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊñ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾·Â4.5cm¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò1¤Ä³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¢ö¤Õ¤«¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¹á¤ê¤È±öÌ£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Î´Å¤¤¤¢¤ó¤³¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¢ö»ÔÈÎ¤Î¤¢¤ó¤³¤Ï·ë¹½´Å¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Çö¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÃÏ¤Î¤Õ¤«¤Õ¤«´¶¤ÏÆ°²èÄÌ¤ê¡£º£²ó¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬¸ü¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îä¤á¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¹ÈÇò¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£
½ÅÁâ¸ú²Ì¤ÇÀ¸ÃÏ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¢ö¤·¤ç¤¦¤æ¤Î±öÌ£¤Ç´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¥¤¥¤
YouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë¿©ÉÊÍÑ½ÅÁâ¤òº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
½ÅÁâ¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÃº»À¿åÁÇ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡£²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÙ¤«¤¤µ¤Ë¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Îµ¤Ë¢¤ÎÀ×¤¬É½ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¡õ¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÅü¤À¤±¤À¤È´Å¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç±ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ã»²¹ÍÊ¸¸¥¡ä
¡Ø¶¦Î©¿©ÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È～¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿§¡¹¤Ê»È¤¤Æ» ¥¿¥ó¥µ¥ó¡Ê½ÅÁâ¡Ë～¡Ù
https://www.kyoritsu-foods.co.jp/feature/tansan/