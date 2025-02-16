¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¡©¡ÛÆ»»º»ÒÀê¤¤»Õ¤Î12À±ºÂÊÌº£½µ¤Î±¿Àª¡Ê2·î17Æü～23ÆüÈÇ¡Ë
Æ»»º»Ò¤ÎÀê¤¤»Õ¡¢·î»³±ÍÀ¸º»¡Ê¤Ä¤¤ä¤Þ ¤¨¤¤¤µ¡Ë¤Î12À±ºÂÀê¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
º£½µ¤ÏÂÀÍÛ¤¬µûºÂ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥È¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê3·î21Æü～4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
¥Ñー¥È¥Êー±¿¤¬¹¥Ä´¡£³°¸«¤òËá¤¯¤³¤È¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¤¢¤¨¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÎ¼±¤ä¸«¼±¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ë°¤¤Ã¤Ý¤¯¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤âËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌ¾À¼¥¢¥Ã¥×¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§¿À¼Ò¤Ç¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤ë
¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê4·î20Æü～5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ï±£¤·»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¼«Í³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¿®¤¸¤ë¤È¡ý¡£¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ó½Ð¤¹¤ë¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§·ò¹¯¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤ª¼é¤ê¤òÇã¤¦
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡Ê5·î21Æü～6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
»Ò¤É¤â¤È±ï¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£Í·¤Öµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤âÆ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤Ç¤â¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ªー¥Ðー¥ïー¥¯¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îø°¦¤Ç¤Ï¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÃç¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¥±¥Á¤Ê¤¯¤é¤¤¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§¤è¤µ¤³¤¤¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¤«¤ËºÂ¡Ê6·î22Æü～7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
Îø°¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤È¤Ï³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤È¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£½µ½Ð²ñ¤¦ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï¾å¼ê¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤È¡ý¡£
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÃµµæ¿´¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Å»ö¤Ë³è¤«¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¸þ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤ÆÂÎ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§ËÌ³¤Æ»»º¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë
¤·¤·ºÂ¡Ê7·î23Æü～8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
²ñÏÃ¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È½¼¼Â¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢Í§¿Í¤äÆ±Î½¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÉã¿Æ¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´Ë¤á¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£´°àú¼çµÁ¤Ï¿´¤Î·ò¹¯¤ò¶¼¤«¤¹¤Î¤Ç¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§ËÌ³¤Æ»ÀÐ¤Î¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤ë
¤ª¤È¤áºÂ¡Ê8·î23Æü～9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆ¶»¡ÎÏ¤¬Æ¯¤¯»þ´ü¡£¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¿ÍÁ°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢»²¹Í¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ä²û¤«¤·¤¤¾ì½ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§ËÌ³¤Æ»°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤ß¤ë
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Ê9·î23Æü～10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À®¸ù¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·Ê¹¤ä»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¤ÈÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤¬¼ê¤ËÆþ¤êËþÂ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Éý¹¤¯¿§¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤Ç¤Ï²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡ý¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§Î¹¹Ô»¨»ï¤òÆÉ¤à
¤µ¤½¤êºÂ¡Ê10·î24Æü～11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿»þ´ü¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼¹Ç°¿¼¤µ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤é¤ËÃµµæ¤¹¤ë¤È¼ýÆþ¤ä¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ½´¶¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤ò½¦¤¦¤ÈÀ®¸ù¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§·ÐºÑ³Ø¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë
¤¤¤ÆºÂ¡Ê11·î23Æü～12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
½µ¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤°¤Ã¤È´®¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½µ¤Î¸åÈ¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤ÈÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§ÎÐ¿§¤Î¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¤ä¤®ºÂ¡Ê12·î22Æü～1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
»Å»ö¤ÇÉ¾È½¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤«¤é¤Ö¤ì¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤È¡ý¡£¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ã£À®´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï°ìÂ©Æþ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡£¤¹¤°¤Ë¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§Í§Ã£¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê1·î20Æü～2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Ò¸·¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ¤Ç¤¹¡£ìÅÍß¤ËÆ°¤¯¤Û¤É¼þ°Ï¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï¶á¤¤¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§ÇÀ²È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯
¤¦¤ªºÂ¡Ê2·î19Æü～3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²èÁü¡§Sabelskaya¡¿Shutterstock
±¿¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é³Ø¤Ó¤È¶µ·±¤òÆÀ¤Æ¡¢¿Í´ÖÅª¤Ê¿¼¤ß¤òÁý¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡£»×ÁÛ¤äÅ¯³ØÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤â¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³èÈ¯¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤¬¥é¥Ã¥ー¥Ñー¥½¥ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
Á´ÂÎ±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Îø°¦±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶â±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡§¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë
º£½µ¤Î¤Ò¤È¤³¤È
Ê¸¡¿·î»³ ±ÍÀ¸º»¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿Sabelskaya¡ÊShutterstock¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û