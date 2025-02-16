¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¶¿ÅÄ¿¿Î´¶åÃÊ¡¢¥Á¡¼¥à¾¡Íø·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¡Ö¥Õ¡Á¡×¤¬ÏÃÂê ¡È»Å»ö¿Í¥à¡¼¥Ö¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Öº£Æü¤ÎMVP¡×¡¿¾´ý¡¦ABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï
¡¡Âç¤¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ò8¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¡¢¥¨¥ê¥¢ÂÐ¹³¤Î·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÄÂÎÀï¡ÖABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï2025 inspired by ±©À¸Á±¼£¡×¤ÎÍ½ÁªB¥ê¡¼¥°1²óÀïÂè2»î¹ç¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ ÂÐ ´ØÅìB¤¬2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè6¶É¤ËÎ×¤ó¤À´ØÅìB¤Î¶¿ÅÄ¿¿Î´¶åÃÊ¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢¿·±Ô´ý»Î¤òÁê¼ê¤Ë²÷¾¡¤ò¾þ¤ê¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£½ª¶ÉÄ¾¸å¡¢¡Ö¥Õ¡Á¥Ã¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¿ÅÄ¶åÃÊ¡Ö¤Õ¡Á¡×¡È»Å»ö¿Í¥à¡¼¥Ö¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½éÀï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤Î²¬ÉôÎç±û»ÍÃÊ¡Ê25¡Ë¤È¤ÎÇ®Àï¤òÀ©¤·¹¥È¯¿Ê¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿´ØÅìB¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤é¤¬²÷Ä´¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¾þ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç4¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤ÁÈ´¤±¤Ë¡È²¦¼ê¡É¡£¥Á¡¼¥à¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ÎÀèË¯¤Ë¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤ò»ØÌ¾¡£Âè6¶É¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤«¤éÍ£°ì¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿»³ÀîÂÙô¦»ÍÃÊ¡Ê26¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê³Ý¤«¤ê¤ÎºÇ¿··Á¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤ÏÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£2¶Ú¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¤È¶â¤Ç¸å¼ê¿Ø¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¢¥6ÆóÈôÈô¼Ö¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î°ì¼ê¤Ë¤Ï¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¡Ê36¡Ë¤«¤é¤â»×¤ï¤º¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³Àî»ÍÃÊ¤¬ÅêÎ»¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤Ï¼ó¤ò¤°¤ë¤ê¤È°ì²ó¤·¤·¡Ö¥Õ¡Á¥Ã¡×¤È°ìÂ©¡£½ª¶ÉÄ¾¸å¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó´ý»Î¤¬¸«¤»¤¿¡È»Å»ö¿Í¥à¡¼¥Ö¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤¦¡Ä¡×¡Ö¹û¤ìÄ¾¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇºÇ¸å¤Î°ì¼ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¶¿ÅÄÀèÀ¸¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Öº£Æü¤ÎMVP¤ä¤Í¡×¡Ö¥´¡¼¥¿¢¤¡×¡Ö¼ó²ó¤·¤¿£÷¡×¡Ö·è¤áÊý¤¬¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Àï2¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÅÏÊÕ¡ÊÌÀ¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é»ØÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤â½ÐÍè¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¿É¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢°ì±þÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«·³¤Ë¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡Ê¼¡Àï¤â¡ËÎÉ¤¤ÂÐ¶É¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï inspired by ±©À¸Á±¼£¡¡Á´¹ñ¤ò8¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤¿¡ÖÃÏ°è¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤¦ÃÄÂÎÀï¡£»î¹ç¤Ï´ÆÆÄ¤È½Ð¾ìÅÐÏ¿´ý»Î4¿Í¤Î·×5¿Í¤¬»²²Ã¡£Á´°÷¤¬1¶É¤º¤Ä»Ø¤¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤Ç¾¡¤Ã¤¿´ý»Î¤¬Éé¤±¤ë¤Þ¤Ç»Ø¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢5¿Í¤òÀè¤ËÅÝ¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¡£Âç²ñ¤Ï2¤Ä¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ë4¥Á¡¼¥à¤º¤ÄÊ¬¤«¤ì¡¢ÊÑÂ§¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç2¾¡¤¹¤ë¤ÈËÜÀï¿Ê½Ð¡£¥Ù¥¹¥È4¤È¤Ê¤ëËÜÀï¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë