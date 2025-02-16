ÃöÌÚ½é¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÇÏ¾ì¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ³°¿Í¥ì¥¹¥é¡¼ÉÔºß¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹àÌ¾ºÛ¤á¤ËÂç´¿À¼
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûº£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£µ£·Ç¯Á°¡¢£±£¹£¶£¸Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£³Ç¯¡Ë£²·î£±£¶Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¡¢Åö»þà¼ã»â»Òá¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬¤Ê¤ó¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£ÃöÌÚ¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×³«ËëÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤¬Á°Æü¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤â¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¥é¡¼¡¦¥Ð¥Ç¥£¡¦¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¡¢¥Ï¡¼¥ê¡¼¡¦¥ì¥¤¥¹¡¢¥Ð¥í¥ó¡¦¥·¥¯¥ë¥Ê¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥Í¥·¡¼¡¦¥ì¥Ù¥ë¡ÊÀµÂÎ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ñ¥É¡¼¥·¥¹¡Ë¤Î£µ¿Í¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤Ç¤¤º¡¢»¥ËÚÀéºÐ¶õ¹Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅ·¸õ¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¶¨²ñ¤Ï¡¢£³·î£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£±£¶Æü¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿ÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤ÎÁ´³ÛÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤òÃæ»ß¤È¤·¡¢ÌµÎÁ¤ÇÆÃÊÌ»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æµÁ°ì¶¨²ñÄ¹¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¶å½£»³¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡Ö³°¿ÍÁª¼ê¤¬ÉÔ»²²Ã¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤Î´ÑµÒ¤Ï¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ìÂÐµÈÂ¼Æ»ÌÀ¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ä¡Ö¥Û¡¼¥Ã¡×¤È¤¤¤¦´À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£µÞ¤¤ç¡¢Ìó£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐ·è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ïà¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºá»³ËÜ¾®Å´¡õÀ±Ìî´ªÂÀÏºÁÈ£Ö£Ó¹âÀéÊæÌÀµ×¡Ê¸å¤Î¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥«¥Ö¥¡Ë¡õ¥ß¥Ä¡¦¥Ò¥é¥¤ÁÈ¡£¤½¤·¤ÆÃöÌÚ¤Ï¥»¥ß¤È¥á¥¤¥ó¤òºÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃöÌÚ¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï£·£´Ç¯£±£²·î£¸Æü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢°¦ÃÎ¡¦´¢Ã«»ÔÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¤È¾®ÂôÀµ»Ö¡Ê¸å¤Î¥¥é¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡Ë¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿Âè£±²ó¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥ÁÇÕ·è¾¡Àï¤À¡£ÃöÌÚ¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£·£¸Ç¯£¹·î£±£¹Æü¤Ë¤ÏÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿à°äº¨»î¹çá¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥·¥ó£Ö£Ó¾åÅÄÇÏÇ·½õ¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥í¡¼¥×¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÌµ»ë¤·¤Æ¾åÅÄ¤Ë¥¯¥í¡¼¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥·¥ó¤ò½³¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤Éà¤é¤·¤µáÁ´³«¤Ç¼çÌò¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢½é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÎ×¤ó¤ÀÃöÌÚ¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¥á¥¤¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇÏ¾ì¤¬à¶È»ÕáµÈÂ¼¤ËÂÐ¤·ÎÏ¤ÇÂÐ¹³¡£µÈÂ¼¤Ë£±£¶Ê¸¥¥Ã¥¯£³Ï¢È¯¡£¡ÖÇÏ¾ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¸¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¡£´ÑµÒ¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¡£µÈÂ¼¤Ï¥ê¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤«¤é¥¡¼¥í¥Ã¥¯¡£ÇÏ¾ì¤ÏÉ¬»à¤Ë¥í¡¼¥×¤ËÆ¨¤²¤ÆÂ¤ò¥í¡¼¥×¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤ÈÂçÀ¼¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼ÃöÌÚ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¥í¡¼¥×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈó¾ð¤ËÆÍ¤Êü¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹É¾ÏÀ²È¤ÎÎ®ÃÒÈþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤¬¥í¡¼¥×¤ËÆ¨¤ì¤ë¤È¡¢ÃöÌÚ¤ÏÇÏ¾ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÌ¿¤¸¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤Ï¥ª¥ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤í¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢ÃöÌÚ¤Ï¡Øº£Æü¤Ï°ã¤¦¡ª¡Ù¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¡¢¾ìÆâ¤«¤é¥É¥Ã¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£ÃöÌÚ¤ÏµÈÂ¼¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÌ£Êý¡¢¤¨¤³¤Ò¤¤¤¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¸á¸å£±£°»þ£³£°Ê¬¤«¤é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤Ç»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃöÌÚ¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÇÏ¾ì¤Ë¸·¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡ÊÎ®¤µ¤ó¡Ë
¡¡»î¹ç¤ÏµÈÂ¼¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¤«¤ï¤·¤¿ÇÏ¾ì¤¬¥í¡¼¥×¤ËÊü¤ê£±£¶Ê¸¥¥Ã¥¯¡£µÈÂ¼¤ÏÂÎ¤òÄÀ¤á¤Æ¤«¤ï¤¹¤È¡¢¼´Â¤ËÊÒÂ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÇÏ¾ì¤ÏµÈÂ¼¤Î¼ó¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÇÃÅê¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¸åÊý¤ËÄ·¤Í¾å¤²¡¢¼«¤é¤â¥¯¥ë¥ê¤È¸åÊý²óÅ¾¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¡ÖÇÏ¾ì¤¬¶È»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¤«¤é¤Î²óÅ¾²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤Ê¤ó¤«¤Ï¥ª¥ì¤ÎÎÎ°è¤À¤è¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡Î®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¾å£´¿Í¡ÊÇÏ¾ì¡¢ÃöÌÚ¡¢ÂçÌÚ¶âÂÀÏº¡¢µÈÂ¼¡Ë¤È²¼£´¿Í¡ÊÀ±Ìî¡¢»³ËÜ¡¢¥Ò¥é¥¤¡¢¹âÀéÊæ¡Ë¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¡£ÃöÌÚ¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÌµÆñ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤ÈµÈÂ¼¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼ÃöÌÚ¤ò²Ã¤¨¤¿Ì¾¥ì¥¹¥é¡¼¤Îà¶¥±éá¤Ï¡¢£²£¸£°£°¿ÍËþ°÷¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿´Ñ½°¤ÎÇï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£