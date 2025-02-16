Ê²¤²Ð¤ä¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤â¡ªNATURE BEAT JAM
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¥ã¥ó¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»¥ËÚ»ÔÆâ³Æ²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖNATURE BEAT JAM¡×(¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¥à)¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
NATURE BEAT JAM
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡¤Û¤«»¥ËÚ»ÔÃæ¿´Éô
(¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼³Æ»ÜÀß¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¡¼¥¯±ìÆÍ¹¾ì¡¢
¥¯¥í¥¹¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ)
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ) 10:00¡Á19:00¡¢3·î16Æü(Æü) 10:00¡Á19:00
¢¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÌë´Ö¸ÂÄê(17:30¡Á21:00)
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò(¤¢¤µ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×)
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯¡¢AIR-G¡Ç FMËÌ³¤Æ»¡¢UHBËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ WESS¡¢¤Ô¤¢¡¢¥¯¥í¥¹¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ¡¢¿¹°é¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ »¥ËÚ»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢»¥ËÚ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ËÌ³¤Æ»¥ª¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¶¨²ñ
Æþ¾ìÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ¡¡¢¨°ìÉôÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈLIVE¤ÏÍÎÁ¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡§ ¡ã¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¡ä
»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡Ö¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Á°±Ø¡×8ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡£
¡ã¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¡¼¥¯±ìÆÍ¹¾ì¡ä
»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìËÀþ¡ÖÅì¶èÌò½êÁ°±Ø¡×4ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬¡£
JRÈ¡´ÛËÜÀþ¡ÖÉÄÊæ±Ø¡×ËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡£
¡ã¥¯¥í¥¹¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ¡ä
JR¡Ö»¥ËÚ±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬¡¢»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡ÖÂçÄÌ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó6Ê¬¡£
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò(¤¢¤µ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¥ã¥ó¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»¥ËÚ»ÔÆâ³Æ²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖNATURE BEAT JAM¡×(¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¥à)¤ò½é³«ºÅ¡ª
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖZANE ARTS¡×¤ä¡ÖCHUMS¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤äÆ»Æâ³°¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÐÅ¸¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ìPR¥Ö¡¼¥¹¡¢Ê²¤²Ð¤ä¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¹¥¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó Â¼ÅÄ½¨Î¼¤ä¹¾ºê¤Ð¤â¤ó¡¢¿Íµ¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤µ¡¼¤ä¤ó¤ä¥Ò¥Ì¥Þ¥Õ¥¦¥Õ¤â½Ð±é¡£
¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«Æé¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â³«ºÅ¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢¤Þ¤À·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤âÍßÄ¥¤ê¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë2Æü´Ö¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤È¡ÈÂç¼«Á³¤Î¸ÝÆ°¡È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë½é³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ÚOUTDOOR BRAND AREA¡Û
Æ»Æâ³°¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´13¼Ò¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¡¦ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
ZANE ARTS(¥¼¥¤¥ó¥¢¡¼¥Ä)¤äCHUMS(¥Á¥ã¥à¥¹)¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤äÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Î¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¸¡£
ÉáÃÊ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¢¨½çÉÔÆ±
WAVER KRAFT.¡¿OUTDOOR SHIMINUKIYA¡¿OZOPS¡¿KAMU PRODUCTS¡¿Gantez Works¡¿ZANE ARTS¡¿CHUMS¡¿TRIPATH PRODUCTS¡¿Bacats¡¿È¬²¦»Ò¹©ºà¡¿maagz¡¿Markeys.outdoor supply¡¿YUUKIFACTORY¡ùßº
¡ÚËÌ³¤Æ»¥¥ã¥ó¥×¾ìPR¥Ö¡¼¥¹¡Û
ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ÎPR¥Ö¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¥ª¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¶¨²ñ¡õËÌ³¤Æ»¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¤¢¤µ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£
¥¥ã¥ó¥×¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡NATURE STAGE¡Û
2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü3·î15Æü(ÅÚ) 14:00¡Á
¡Ö¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×
¥¥ã¥ó¥×·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó Â¼ÅÄ½¨Î¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£
¡ö½Ð±é¡§¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó Â¼ÅÄ½¨Î¼¡¢¹¾ºê¤Ð¤â¤ó¤Û¤«
¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó Â¼ÅÄ½¨Î¼
¹¾ºê¤Ð¤â¤ó
¡ü3·î16Æü(Æü) 14:00¡Á
¡Ö¥Ò¥Ì¥Þ¥Õ¥¦¥Õ¡ß¤µ¡¼¤ä¤ó¡õ¤È¤â¤ä¤ó¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×
¥¥ã¥ó¥×·ÏÉ×ÉØYouTuber¡Ö¥Ò¥Ì¥Þ¥Õ¥¦¥Õ¡×¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¤µ¡¼¤ä¤ó¡×¡õ»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉ×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ö¤È¤â¤ä¤ó¡×¤¬½Ð±é¡£
2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÏËÌ³¤Æ»½é¡£
¡ö½Ð±é¡§¥Ò¥Ì¥Þ¥Õ¥¦¥Õ¡¢¤µ¡¼¤ä¤ó¡õ¤È¤â¤ä¤ó
¥Ò¥Ì¥Þ¥Õ¥¦¥Õ
¤µ¡¼¤ä¤ó¡õ¤È¤â¤ä¤ó
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈLIVE¡¡BEAT STAGE presented by AIR-G¡Ç¡Û
2Æü´Ö¤Ç5ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤ËÂç½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¡ãDAY1¡§3·î15Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì 16:00¡¿³«±é 17:00¡ä
Kroi
BREIMEN
¡ãDAY2¡§3·î16Æü(Æü)¡¡³«¾ì 16:00¡¿³«±é 17:00¡ä
iri
Chilli Beans.
TENDRE
¡ö¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡¦DAY1¡§3·î15Æü(ÅÚ)¡¡6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦DAY2¡§3·î16Æü(Æü)¡¡6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¡£
¢¨Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¡£
¡ÚÆé¥Õ¥§¥¹¡¦¥°¥ë¥á¥Ö¡¼¥¹¡Û
²¹¤«¤¤Æé¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ëÆé¥Õ¥§¥¹¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ªÀÐ¼íÆé¤ä¥«¥ËÆé¡¢¤â¤ÄÆé¤Ê¤É¹ç·×6¼ïÎà¤ÎÆé¤¬½ÐÅ¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¹Í½Äê¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¿´¤âÂÎ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿¹°éCRAFT AREA¡¡supported byÆüËÜÀ½»æ¥°¥ë¡¼¥×¡Û
ÌÚ¤Î¼Â¤ä»Þ¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¡£
»¥ËÚÃæ¿´Éô¤Ç¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û
ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤¯¤â¤¯Ê²¤²Ð¥¨¥ê¥¢¡Û
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á»¥ËÚ»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î²ñ¾ì¤ÇÊ²¤²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
NATURE BEAT JAM³µÍ×
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ê²¤²Ð¤ä¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤â¡ªNATURE BEAT JAM appeared first on Dtimes.