Ê²¤­²Ð¤ä¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤â¡ªNATURE BEAT JAM

北海道新聞社は、北海道アウトドア・キャンプをテーマとした新たな主催イベントとして、2025年3月15日(土)・16日(日)の2日間、サッポロファクトリーを中心とした札幌市内各会場で、アウトドアカルチャーフェスティバル「NATURE BEAT JAM」(ネイチャー・ビート・ジャム)を初開催します。

NATURE BEAT JAM

会場 : サッポロファクトリー ほか札幌市中心部

(サッポロファクトリー各施設、サッポロガーデンパーク煙突広場、

クロスホテル札幌)

開催日時 : 2025年3月15日(土) 10:00〜19:00、3月16日(日) 10:00〜19:00

※プロジェクションマッピングは夜間限定(17:30〜21:00)

主催 : 北海道新聞社(あさってキャンプ)

特別協力 : サッポロ不動産開発、AIR-G’ FM北海道、UHB北海道文化放送

協力 : WESS、ぴあ、クロスホテル札幌、森育実行委員会

後援 : 札幌市、北海道、札幌市教育委員会、北海道オートキャンプ協会

入場料金 : 無料 ※一部体験コンテンツ、アーティストLIVEは有料。

アクセス : <サッポロファクトリー・サッポロファクトリーホール>

札幌市営地下鉄東西線「バスセンター前駅」8番出口より徒歩3分。

<サッポロガーデンパーク煙突広場>

札幌市営地下鉄東豊線「東区役所前駅」4番出口から徒歩約15分。

JR函館本線「苗穂駅」北口から徒歩約3分。

<クロスホテル札幌>

JR「札幌駅」徒歩5分、札幌市営地下鉄「大通駅」から徒歩約6分。

このイベントでは、サッポロファクトリー会場を中心に、「ZANE ARTS」や「CHUMS」といった人気アウトドアブランドや道内外のガレージブランドの出展のほか、北海道内のキャンプ場PRブース、焚き火やクラフト体験といったアウトドアにまつわるコンテンツが盛りだくさん。

またトークショーイベントにはキャンプ好きお笑い芸人で知られるとろサーモン 村田秀亮や江崎ばもん、人気アウトドアインフルエンサーのさーやんやヒヌマフウフも出演。

あったかグルメを楽しめる「ぽかぽか鍋フェス」や、北海道の大自然をテーマとしたプロジェクションマッピングも開催。

アウトドアが好きな方も、まだ経験したことのない方も欲張りにアウトドアカルチャーを楽しめる2日間。

北海道のアウトドアシーズン開幕と“大自然の鼓動“をいち早く感じられる初開催のイベントです。

■イベントコンテンツ

【OUTDOOR BRAND AREA】

道内外のアウトドア・ガレージブランド全13社による展示・物販コーナー。

ZANE ARTS(ゼインアーツ)やCHUMS(チャムス)、北海道内のギアブランドや東京・八王子のギアブランドが出展。

普段お目にかかれないブランドが大集合します。

*出展ブランド ※順不同

WAVER KRAFT./OUTDOOR SHIMINUKIYA/OZOPS/KAMU PRODUCTS/Gantez Works/ZANE ARTS/CHUMS/TRIPATH PRODUCTS/Bacats/八王子工材/maagz/Markeys.outdoor supply/YUUKIFACTORY☆澪

【北海道キャンプ場PRブース】

北海道内のキャンプ場のPRブースのほか、北海道オートキャンプ協会&北海道のキャンプ・アウトドア情報サイト『あさってキャンプ』がおすすめのキャンプ場の情報などを紹介。

キャンプシーズンに向けた情報収集にぴったりのブースです。

【ステージイベント NATURE STAGE】

2日間に渡りアウトドア・キャンプにゆかりのある豪華ゲストがステージに登場します。

●3月15日(土) 14:00〜

「よしもと芸人スペシャルステージ」

キャンプ芸人として有名なとろサーモン 村田秀亮をはじめとしたよしもと芸人によるトークショー。

*出演:とろサーモン 村田秀亮、江崎ばもんほか

とろサーモン 村田秀亮

江崎ばもん

●3月16日(日) 14:00〜

「ヒヌマフウフ×さーやん&ともやん スペシャルトークショー」

キャンプ系夫婦YouTuber「ヒヌマフウフ」と、キャンプ飯クリエイター「さーやん」&撮影・編集を手掛ける夫のプロデューサー「ともやん」が出演。

2組によるトークショーは北海道初。

*出演:ヒヌマフウフ、さーやん&ともやん

ヒヌマフウフ

さーやん&ともやん

【アーティストLIVE BEAT STAGE presented by AIR-G’】

2日間で5組の豪華アーティストが出演する音楽ライブイベントを開催。

人気アーティストがサッポロファクトリーホールに大集結します。

チケット好評発売中。

<DAY1:3月15日(土) 開場 16:00/開演 17:00>

Kroi

BREIMEN

<DAY2:3月16日(日) 開場 16:00/開演 17:00>

iri

Chilli Beans.

TENDRE

*チケット情報

チケットぴあで好評発売中

・DAY1:3月15日(土) 6,000円(税込)

・DAY2:3月16日(日) 6,000円(税込)

※オールスタンディングのみ。

※予定枚数終了次第、販売終了。

【鍋フェス・グルメブース】

温かい鍋が勢揃いする鍋フェスも同時開催!石狩鍋やカニ鍋、もつ鍋など合計6種類の鍋が出店。

その他にキッチンカーも出店予定。

北海道の寒空の下で心も体も満たされる美味しいグルメが堪能できます。

【森育CRAFT AREA supported by日本製紙グループ】

木の実や枝、ダンボールを使ったクラフト体験ワークショップを用意。

札幌中心部で自然と触れ合える、お子さんから大人まで楽しめる体験エリアです。

【プロジェクションマッピング】

北海道の大自然を表現するオリジナルプロジェクションマッピングを観賞できます。

【もくもく焚き火エリア】

サッポロファクトリーをはじめ札幌市内中心部の会場で焚き火を楽しめます。

NATURE BEAT JAM概要

