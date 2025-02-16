µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5¤Ä¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØHABA ¹á¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡Ù
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Å·Á³ÀºÌý¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¤¿5¤Ä¤Î¹á¤ê¤ÎÀÐ¤±¤ó¥»¥Ã¥È¡ØHABA ¹á¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØHABA ¹á¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡Ù
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§100g¡ß5¸Ä¥»¥Ã¥È¡¿2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Å·Á³ÀºÌý¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¤¿5¤Ä¤Î¹á¤ê¤ÎÀÐ¤±¤ó¥»¥Ã¥È¡ØHABA ¹á¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¥¯¥ê¡¼¥ß¥£¤ÊË¢Î©¤Á¤ÎÀö´é¡¦Á´¿ÈÍÑÀÐ¤±¤ó¤ËÅ·Á³ÀºÌý¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¢¥í¡¼¥º¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥·¥È¥é¥¹¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5¤Ä¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥ó¥×¥é¥»¥ó¥¿(R)¥¨¥¥¹¢¨2¤äµÛÃå·¿¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¢¨3¤Ê¤É¡¢½á¤¤¡¦¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥×À®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤â¿´¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡ý½á¤¤¡¦¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥×À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥Þ¥ê¥ó¥×¥é¥»¥ó¥¿(R)¥¨¥¥¹¡¢µÛÃå·¿¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤òÇÛ¹ç¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ËÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ýµ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë5¼ïÎà¤Î¥¢¥í¥Þ¡£
¿¢Êª¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ý¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë5¿§¤ÎÀÐ¤±¤ó¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ý¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ú¤½Ð¤··¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¾®ÊªÆþ¤ì¤ä¥Ú¥óÆþ¤ì¡¢¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ï¥Ã¥«¡ä
¥Ï¥Ã¥«¤Î¤Û¤Î¤«¤ÇÀ¶ÎÃ´¶¤¢¤ë¹á¤ê
¡ã¥í¡¼¥º¡ä
¥À¥Þ¥¹¥¯¥í¡¼¥º¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇìÔÂô¤Ê¹á¤ê
¡ã¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡ä
¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î²º¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê
¡ã¥·¥È¥é¥¹¡ä
¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥é¥¤¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê
¡ã¥Ï¡¼¥Ö¡ä
¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¥í¡¼¥¶¤Ê¤É¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¯¹á¤ê
¡ØHABA ¹á¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡Ù5¼ïÎà
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥ê¥ó¥×¥é¥»¥ó¥¿(R)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¥Ï¥Ã¥«¡§¥Ï¥Ã¥«ÍÕÌý¡¡¥í¡¼¥º¡§¥À¥Þ¥¹¥¯¥Ð¥é²ÖÌý¤Ê¤É¡¡¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡§¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Ìý¡¡¥·¥È¥é¥¹¡§¥ª¥ì¥ó¥¸Ìý¡¢¥é¥¤¥àÌý¡¡¥Ï¡¼¥Ö¡§¥Ë¥ª¥¤¥Æ¥ó¥¸¥¯¥¢¥ª¥¤Ìý¤Ê¤É
¢¨2 ²Ã¿åÊ¬²ò¥µ¥±ÍñÁãËì¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬)
¢¨3 ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5¤Ä¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØHABA ¹á¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡Ù appeared first on Dtimes.