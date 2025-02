µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5¤Ä¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØHABA ¹á¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡Ù

ハーバー研究所は、天然精油※1を配合した5つの香りの石けんセット『HABA 香りさわやかアロマソープセット』を、2025年4月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『HABA 香りさわやかアロマソープセット』

容量・価格:100g×5個セット/2,970円(税込)

クリーミィな泡立ちの洗顔・全身用石けんに天然精油をプラスし、ハッカ、ローズ、ラベンダー、シトラス、ハーブの香りをセレクトしました。

気分に合わせて、5つの香りを楽しめます。

マリンプラセンタ(R)エキス※2や吸着型ヒアルロン酸※3など、潤い・ハリアップ成分を贅沢に配合。

しっとりなめらかな肌へ洗い上げます。

アロマの心地よさを感じながら、肌も心もハッピーになれるセット。

オリジナルボックス入りで、ギフトにもおすすめです。

<商品特長>

◎潤い・ハリアップ成分としてマリンプラセンタ(R)エキス、吸着型ヒアルロン酸、スクワランを配合。

しっとりなめらかな肌に洗い上げます。

◎気分で選べる5種類のアロマ。

植物のやさしい香りを楽しめます。

◎さわやかなグリーンのオリジナルボックスに5色の石けんが華やかに映え、ギフトにもおすすめです。

◎オリジナルボックスは引き出し型になっているので、使い終わった後も小物入れやペン入れ、収納ボックスとして使えます。

<ハッカ>

ハッカのほのかで清涼感ある香り

<ローズ>

ダマスクローズの華やかで贅沢な香り

<ラベンダー>

ラベンダーの穏やかでやさしい香り

<シトラス>

オレンジとライムの爽やかでフレッシュな香り

<ハーブ>

ゼラニウム、パルマローザなどをミックスした落ち着く香り

『HABA 香りさわやかアロマソープセット』5種類

※なくなり次第終了となります。

※マリンプラセンタ(R)は、株式会社日本バリアフリーの商標登録です。

※1 ハッカ:ハッカ葉油 ローズ:ダマスクバラ花油など ラベンダー:ラベンダー油 シトラス:オレンジ油、ライム油 ハーブ:ニオイテンジクアオイ油など

※2 加水分解サケ卵巣膜エキス(皮膚コンディショニング成分)

※3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)

