¡Øº£Ìë¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÎÚ·Á²°¤¬µ¶ÈÇ¤Îºá¤ÇÊá¤Þ¤ê¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7²ó¡Ö¹¥µ¡ÅþÍè¡Øäá¡Ê¤Þ¤¬¤¡Ë¤Î²Ö¡Ù¡×¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ´é¤¬½Â¤¤¡ªÅ´·ý¤Î¡É´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¡ÉÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢µÈ¸¶ºÙ¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÞ³¨Æþ¤ê¤ÎÀÄËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¡¢ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤È¶¦¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¡¢¥Í¥¿½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤«¤é¡ØÀáÍÑ½¸¡Ù¤Îµ¶ÈÇ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢ÄÕ½Å¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë¡Ä¡£°ìÊý¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¤¬ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ëÆü¸÷¼Ò»²¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ï¡¢Í½»»¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤ËÃæ»ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤¬¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÎÚ·Á²°¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤¬µ¶ÈÇ¤Îºá¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ¡¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ïº£¤ÎÇÜÇä¤ì¤ëµÈ¸¶ºÙ¸«¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢ÃÏËÜÌä²°¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤¦ÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Ï·ÊÞÃÏËÜÌä²°¡£À¾Â¼²°¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤Ï¡¢ÀõÁð¤ÎËÜ²°¡¦¾®ÀôÃé¸ÞÏº¡Ê¶Üß·¶½¿Í¡Ë¤ÈÊÌ¤ÎºÙ¸«¤òºî¤ê¡¢ÄÕ½Å¤Î»²Æþ¤òÁË¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£ºÙ¸«¤ªÈäÏªÌÜÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊÔ¤µ¤ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÄÕ½Å¡£¤½¤³¤Ë²Ö¤Î°æ¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¤¢¤ëÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ´é¤¬½Â¤¤¡ªÅ´·ý¤Î¡É´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¡ÉÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢µÈ¸¶ºÙ¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÞ³¨Æþ¤ê¤ÎÀÄËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¡¢ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤È¶¦¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¡¢¥Í¥¿½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤«¤é¡ØÀáÍÑ½¸¡Ù¤Îµ¶ÈÇ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢ÄÕ½Å¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë¡Ä¡£°ìÊý¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¤¬ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ëÆü¸÷¼Ò»²¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ï¡¢Í½»»¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤ËÃæ»ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤¬¡£