¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥·¥¢Î¾³°Áê¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤Ë¸þ¤±ÀÜ¿¨·ÑÂ³¤Ç¹ç°Õ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤¬15Æü¡¢ÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÄäÀï¶¨µÄ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤ÆÄê´üÅª¤ËÀÜ¿¨¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñÃÌ¤Ï12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾¼Ô¤Ï¡ÖÁê¸ß¤ËÂº½Å¤·¤¢¤¦¹ñ²È´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÆ¥í¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢12Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä³«»Ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤Ï¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤ËÂÐ¤·¡¢ÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î·è°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£