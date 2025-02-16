¡ÖÈª¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿£¶£³ºÐÃËÀ»àË´¡¡¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤«¡¡ºæ¡¦Èþ¸¶¶è
¡¡£²·î£±£µÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢ºæ»Ô¤ÎÈª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£¶£³ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÈª¤Ç¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ËÂÎ¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£µÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢ºæ»ÔÈþ¸¶¶è¤Ç¡ÖÈª¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÉ×¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÌó£±»þ´Ö¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈªÌó£±£²£¶£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºæ»ÔÅì¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦Åòß·±Ò¤µ¤ó¡Ê£¶£³¡Ë¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åòß·¤µ¤ó¤ÏÈª¤Ç¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²Ð¤¬ÂÎ¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÅòß·¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò»ÊË¡²òË¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£