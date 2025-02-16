¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î±Æ¶Á¤â¡Ä´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¡¢·ÐºÑÄãÌÂÇ§¤á¡ÖÆâ¼û²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¡×¡Ö¸ÛÍÑ¤Îº¤ÆñÂ³¤¯¡×¤ÈÉ½¸½
Æâ¼û²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÆß²½¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñÆâ¤Î°ºàÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐ³°Åª¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Î·Êµ¤È½ÃÇ¤¬°ìÁØ¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡Èµã¤¾Ð¤¤¡É¤Î´Ú¹ñ´ë¶È
´Ú¹ñ¤Î´ë²èºâÀ¯Éô¤Ï¡¢2·î14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖºÇ¶á¤Î·ÐºÑÆ°¸þ¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡×2·î¹æ¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï¾ÃÈñ¡¦·úÀßÅê»ñ¤Ê¤É¤ÎÆâ¼û²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¡¢ÀÈ¼å¤ÊÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë¸ÛÍÑ¤Îº¤Æñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÆâ³°¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ³ÈÂç¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¿´Íý¤Î°à½Ì¤Ê¤É¤Ç·Êµ¤¤Î²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡×¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£
2·î¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆâ¼û²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¿·¤¿¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï2024Ç¯5·î¤«¤é¡ÖÆâ¼û²óÉü¤ÎÃû¤·¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ²¼È¾´ü¤âÆâ¼û¤¬²óÉü¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÉ½¸½¤ò·Êµ¤È½ÃÇ¤«¤é½ü³°¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤È2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÆâ¼û¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤ò¤»¤º¡¢2·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡ÖÆâ¼û²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Î¾ÃÈñ¤äÅê»ñ¤Ê¤É¤ÎÆâ¼û»ØÉ¸¤Ï¡¢À¯¶É¤Îº®Íð¤ä·úÀß¶È¤ÎÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»º¶È³èÆ°Æ°¸þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¤Î¾®ÇäÈÎÇä¤ÏÁ°·îÈæ0.6¡ó¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ3.3¡ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸º¾¯¤·¤¿¡£·úÀßÅê»ñ¤ÏÁ°·îÈæ1.3¡óÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï8.3¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý»Ø¿ô¤Ï91.2¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ð½àÃÍ¤Î100¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¸ÛÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£1·î¤Î¡Ö¸ÛÍÑ¤ÎÆß²½¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ËÂ³¤¡¢2·î¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¤Îº¤Æñ¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢1·î¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ13Ëü5000¿ÍÁý¤¨¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤ØÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢·úÀß¶È¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï16Ëü9000¿Í¸º¾¯¤·¡¢2013Ç¯¤Î»º¶ÈÊ¬Îà²þÊÔ°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¸º¾¯Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
À½Â¤¶È¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤â7¥«·îÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤â21Ëü8000¿Í¸º¾¯¤·¡¢2021Ç¯1·î°Ê¹ßºÇÂç¤Î¸º¾¯Éý¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Âè2´üÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÉê²ÝÁ¼ÃÖ¤¬¸½¼Â²½¤·¡¢ÄÌ¾¦¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç·Êµ¤¤Î²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
1·î¤ÎÁ´»º¶È´ë¶È¿´Íý»Ø¿ô¤Ï85.9¤Ç¡¢Á°·îÈæ1.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£Í¢½Ð¤ÏÁà¶ÈÆü¿ô¤Î¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ10.3¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤ÏÀÐÌýÎà²Á³Ê¤Î¾å¾ºÉý³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁ°Ç¯¤è¤ê2.2¡ó¾å¾º¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤â1.9¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂè1»ÍÈ¾´ü¤ÎÌ±À¸¡¦·ÐºÑÂÐ±þ¥×¥é¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÛÍÑ¡¦½îÌ±¶âÍ»¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤´¤È¤Ë²þÁ±ºö¤ò¿×Â®¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÉê²Ý¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤ÎÈï³²»Ù±ç¡¢ÀèÃ¼ÀïÎ¬»º¶È´ð¶â¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾¦´Ä¶¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë