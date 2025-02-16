ÅÅ·âÉüµ¢¤ÇÏÃÂê¤Î38ºÐ¡ÈÈþËâ½÷¡É¥ì¥¹¥é¡¼¤¬°µ´¬¤¹¤®¤ëÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼Ì¿¿¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÉã¤Ë»ý¤Ä2À¤ÈþËâ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬°µ´¬¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Î¶ÚÆùÎÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û38ºÐ¡ÈÈþËâ½÷¡É¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Ð¥¥Ð¥ÆùÂÎÈþ
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤òÉã¤Ë»ý¤Ä2À¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¡£É¨¤Î²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ30¿Í¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ëÀï¤òÀ©¤·¡¢4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹ºÇÂç¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤¬¼«¿È¤Î¡ØX¡Ù¤Ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é1Ëç¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾åÈ¾¿È¤Ï¡¢¸ª¤«¤éÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤ë¤Û¤É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¢¶Ú¤Ï½Ä¤È²£¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÀþ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡È4¥Ñ¥Ã¥¯¡É¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
¡¡38ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÆùÂÎÈþ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ËÁêÅö¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved