ÂçÃ«æÆÊ¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë±Ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¡¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Î¤µ¤Ê¤«¡Ö±¿Æ°²ñ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
ÂçÃ«¤ÎÇØ¸å¤ËÃíÌÜ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Çº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£ÇØ¸å¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö±¿Æ°²ñ¸«¤Ë¤¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿·õ¤ÊÂçÃ«¤ÎÇØ¸å¤À¤Ã¤¿¡£ÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢¾¯¤·¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤ä¤ä¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¤É¤³¤«¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¤â±Ç¤ë¡£¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹ÇØÈÖ¹æ17¤ÎÄ´À°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²èÁü¤¬X¤Ç³È»¶¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¹¤Î±¿Æ°²ñ¸«¤Ë¤¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ìÈÖ´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÊóÆ»¿Ø¤âÂçµó¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¡£¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ö¤ê¤¬±®¤¨¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë