¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡ßÃÏ¾ì»º¶È¡ª¹âÉÊ¼Á¤Ç¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÊÆüËÜÀ½¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª
¡ÖÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤à¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀ¸³èÍÑÉÊ¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤½¤¦Ê¹¤¯¤ÈStandard Products¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ë¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2021Ç¯3·î¤ËÃÂÀ¸¡£2025Ç¯1·îËö¤Î»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀ¤³¦5¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÀ¸³è»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏ¾ì»º¶È¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¿¤Á¡£¹âÉÊ¼Á¡õ¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÈÏÃÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À¤³¦»°Âç¿ÏÊª»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¿¦¿Í¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¿ÏÊª¤Ë¡¢¶âÂ°²Ã¹©»º¶È¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ê¿·³ã¸©±í»Ô¤Î¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½¡£µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¤½¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¤â°ìÌò¤È¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥Ã¤È°¦Ãå¤â¤ï¤¯¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢MADE IN JAPAN¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¤½¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë´Ø»Ô¤ÎÊñÃú
¡Ö¼ù»éÊÁ»°ÆÁÊñÃú¡×¡Ê1100±ß¡Ë
¡Ö¼ù»éÊÁ¾®»°ÆÁÊñÃú¡×¡Ê1100±ß¡Ë
¡Ö¼ù»éÊÁµíÅáÊñÃú¡×¡Ê1100±ß¡Ë
À¤³¦»°Âç¿ÏÊª»ºÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä´ôÉì¸©´Ø»Ô¡£¿ÏÊª¤Å¤¯¤ê¤Î³¹¤È¤·¤Æ³ùÁÒ»þÂå¤«¤é800Ç¯°Ê¾å¤â¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¿å»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·Ì¾Åá¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ÈÀÞ¤ì¤º¶Ê¤¬¤é¤º¤è¤¯ÀÚ¤ì¤ë¡É¤ÎÍýÇ°¤Ï¸½ºß¤ÎÅá¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´Ø»Ô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£ÅÁÅýµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬1ËÜ1ËÜÅáÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÀ¸»º¡£´ûÂ¸¤ÎÌÚÀ½¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ë¤âÀèÆü¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÊñÃú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÏ»³Ñ·Á¤Î·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡¢¿Ï¤Ï»¬¤Ë¶¯¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿ÏÊª¹Ý¤Ç¸¦¤°¤³¤È¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£3¼ïÂ·¤¨¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
2. ÃåÃ¦¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÄêÉ¾¤¢¤ê¡ªÍÅÄ¤Î·³¼ê¤Ç¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥é¥¤¥Õ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯
¡Ö½ãÌÊ·³¼ê¡Ê¸ü¼ê¡Ë¥é¡¼¥¸¡×¡Ê330±ß¡Ë
·³¼ê¤Ã¤Æ¤É¤³¤¬»ºÃÏ¡©¡¡¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤ß¤«¤ó¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÏÂ²Î»³¸©ÍÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÌÀ¼£Ëö´ü¤è¤ê¼êÂÞºî¤ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Àï»þÃæ¤Ë·³¼û»º¶È¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¡¢¾æÉ×¤ÊÌÚÌÊÀ½¼êÂÞ¤Ï¡È·³¼ê¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¹¤¬¤ê¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ¡¦Æü½Ð¼êÂÞ¹©¶È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê·³¼ê¤Ï¡¢¥´¥à»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¼ê¼ó¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²÷Å¬¡£´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤¹¤°¤ËÃ¦¤°¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤âÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÍý¤ËÅ¬¤Ã¤¿¹½Â¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆ±¼ÒÆâ¤Ç¤âºÇ¹â¶¯ÅÙ¤òÊÝ»ý¤·¡¢·úÃÛ¸½¾ì¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¾ºî¡ª¡¡¥¬¥ì¡¼¥¸¥é¥¤¥Õ¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
3. ±í»Ô»º¤Î¥«¥È¥é¥ê¡¼¤òËèÆü»È¤¦´î¤Ó¡ªÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥®¥å¥Ã
¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¹¥×¡¼¥ó¡Ê¿·³ã±í¡Ë¡×¡Ê330±ß¡Ë
¶âÂ°²Ã¹©»º¶È¤¬À¹¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·³ã¸©¤Î±í»°¾ò¡Ê±í»Ô¡¦»°¾ò»Ô¡Ë¡£ºòº£¤Î¥¥ã¥ó¥×¥Ö¡¼¥à¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤½¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾ÞÈÕ»Á²ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡£
±í»Ô¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Standard Products¤Î¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê1¤Ä1¤Äºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÆüËÜ¿Í¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¾¯¤·¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦±ø¤ì¤ä»ØÌæ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ì¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤òºÎÍÑ¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹Í¤¨¤¿»ÅÍÍ¤â¡ý¤Ç¤¹¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤Ï¸ý¤¢¤¿¤ê³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤ÎÌ¤¬¤¹¤¯¤¨¤Æ½ÐÈÖ¤ÎÂ¿¤¤1ËÜ¡£¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¤Þ¤Ç°ìÂ·¤¨¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4. ¿¦¿Í¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬1Ëç¤Ë½¸Ìó¡£ÆüËÜ¤Î²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿è¤Ê¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤¹
¡ÖÇÅ½£¥Ï¥ó¥«¥Á¡¡¶âÌÚºÔ¡Ê¤¤ó¤â¤¯¤»¤¤¡Ë¡×¡Ê550±ß¡Ë
ÅÁÅýÏÂ»æ¡Ö¿ù¸¶»æ¡×¤Ë¡¢200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÇÅ½£¿¥¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÊ¼¸Ë¸©Â¿²ÄÄ®¡£Ë¤«¤Ê¿å»ñ¸»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»³ÅÄ¶ÓÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿²ÄÄ®¤Î¡Ö¥½¡¼¥¤¥ó¥°ÃÝÆâ¡×À½¤Î¡ÖÇÅ½£¥Ï¥ó¥«¥Á¡×¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤Èµ¨Àá¤Î²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤·¤¿Á´4¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Á¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤Ê¿ÞÊÁ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¹âÀººÙ¤Ê¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤È¡¢Á´¤Æ¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëºÛÃÇ¤ËË¥À½¤Î¸«»ö¤µ¤Ë¹û¤ì¤Ü¤ì¡£¤È¤¯¤ËË¥À½¤Ï¡È»°´¬¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÅùµ»½Ñ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3²óÆâÂ¦¤ËÉÛ¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÄ¾Àþ¤ÇË¥¤¤¾å¤²¤ë¿¦¿Í¥ï¥¶¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£É´²ßÅ¹¤äÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤Î1Ëç¡¢¤³¤ì¤ÏÃÇÁ³»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
5. ¤½¤Î°ÂÄê´¶¤È·Ú¤µ¤Ë¶Ã¤¡ª²¿¤òºÜ¤»¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÈþÇ»¾Æ¤¤Î¿©´ï¤¿¤Á
¡ÖSleekDish ¥«¥ì¡¼»® BR¡×¡Ê770±ß¡Ë
ÆüËÜ¤Î»°ÂçÆ«¼§´ï¤Î¤Ò¤È¤ÄÈþÇ»¾Æ¡£1300¡Á1400Ç¯¤â¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢´ôÉì¸©ÅìÇ»ÃÏ°è¡ÊÂ¿¼£¸«»Ô¡¦ÅÚ´ô»Ô¡¦¿ðÏ²»Ô¡Ë¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¸¶ºàÎÁ¤È¿¦¿Í¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¿©´ï¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿©´ï¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖSleekDish¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþÇ»¾Æ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤äÊÒÉÕ¤±¤ÎºÝ¤ÎÏÓ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½¤Î¿´ÇÛ¤ê¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥«¥ì¡¼»®¡×¤Ï¤Û¤É¤è¤¤¿¼¤µ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¤Ê1Ëç¡£°»¿§¤«¤éÇ»¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÃ¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤ÈÎÁÍý¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥«¥é¥Ð¥ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿§°ã¤¤¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡ªº£¤¹¤°»È¤¨¤ë²ÖÊ´ÂÐºö¥°¥Ã¥º5Áª
¢¡ÄìÎä¤¨¤¹¤ëÆü¤â¤Ì¤¯¤Ì¤¯²á¤´¤»¤ë¡ÉÃå¤ë¡»¡»¡É5Áª
¢¡Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ßÂÐºö¤Ë¡£º£¤¹¤°»È¤¤¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª