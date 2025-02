ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS(ジャック イン ザ ドーナツ)」が、東京・恵比寿に2月20日(木)オープン。選ぶのも楽しいリーズナブルなドーナツがテイクアウトで楽しめますよ。恵比寿駅近くに「JACK IN THE DONUTS」が出店2011年に1号店がオープンした「JACK IN THE DONUTS」は、『わくわくを日常に』『子どもから大人まで』『デイリープライス』がコンセプトの日本発のドーナツ専門店です。

オールドファッションなど定番のドーナツや惣菜ドーナツ、オランダやフランス、ハワイなど異国のスイーツをイメージした世界のドーナツ、健康志向の人にもうれしいヘルシードーナツなど、常時25〜40種類がラインナップ。おいしさはもちろん、リーズナブルな価格もうれしいポイントです。これまでは全国のショッピングモールなどを中心に出店してきましたが、今回は恵比寿駅から徒歩2分の場所に新店舗がオープンします。恵比寿店のおすすめドーナツをチェック「ギャラクシードーナツ」(税込250円)は“銀河”をイメージしたカラフルで不思議な見た目がSNSで話題に。クロワッサンとドーナツを融合させた「クロワッサングレーズ」(税込275円)は、外はサクッと、中はふわふわ食感。「珈琲ファッション」(税込220円)はキリマンジャロ×コロンビアをブレンドした深煎りコーヒーのチョコで仕上げた、新しいオールドファッションですよ。「ラズベリーファッション」(税込220円)はラズベリーの華やかな香りと酸味が引き立つ果肉入りチョコ、ラズベリークランチでリッチな仕上がりに。「宇治抹茶ファッション」(税込220円)は、上質な宇治抹茶チョコ&香ばしい“きび糖きな粉”を使用。ハワイの定番、ふんわりマラサダドーナツ「マラサダクリームブリュレ」(税込320円)はマダガスカル産バニラを使った濃厚カスタードがたっぷり。表面をキャラメリゼした、パリッとほろ苦い大人味なのだとか。「マラサダカフェオレ」(税込275円)は、深煎りコーヒーのクリームが入った香り高い一品です。「マラサダマカダミアナッツ」(税込275円)はマカダミアナッツを混ぜ込んだ、すっきりとしたホイップがたっぷり。「マラサダチョコ」(税込275円)はチョコチップを練り込んだチョコクリームがずっしりと感じられる、チョコ好き必食のドーナツですよ。オープン記念キャンペーンでオリジナルバッグをゲット恵比寿店ではオープンを記念したプレゼントキャンペーンも実施。ドーナツを税込1500円以上購入の先着100名限定で『オリジナルジュートバッグ』がプレゼントされるそうですよ。カラフルなドーナツは手土産や差し入れにはもちろん、お花見のおともにも◎気になる人はお出かけの途中に立ち寄ってみてはいかがでしょう。※画像はイメージです。■JACK IN THE DONUTS 恵比寿店住所:東京都渋谷区恵比寿1-8-1サン栄ビル1F※恵比寿駅・西口から徒歩2分営業時間:10:00〜20:00定休日:なし※テイクアウト専門店ですInstagram: @jackinthedonuts 参照元:ビッグクリエイト株式会社 プレスリリース