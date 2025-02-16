ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿½÷À¡¢Áê¼êºÊ¤«¤é°Ö¼ÕÎÁ»ÙÊ§¤¤¤Î¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ¡×µá¤á¤é¤ì¡Ä¡Ö·ù¤Ê¤Î¤ÇµñÈÝ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤ËÉÔÄç¹Ô°Ù¤¬¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µñÈÝ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
´ûº§¼Ô¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ËÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡Ö¸å»ÏËö¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë¸øÀµ¾Ú½ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÀµ¾Ú½ñ¤È¤Ï¡¢¡Ö»ä¿Í¤«¤é¤Î¾üÂ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ë¸ø¾Ú¿Í¤¬¤½¤Î¸¢¸Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¸øÊ¸½ñ¡×¤Ç¤¹¡ÊÆüËÜ¸ø¾Ú¿ÍÏ¢¹ç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡£
ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢ÉÔÎÑ¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤é¶¯À©¼¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤â¤·»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÛÈ½¤ò·Ð¤º¤Ë¶¯À©¼¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ø¾ÚÌò¾ì¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¦¤Ïµ¤¤Þ¤º¤µ¤«¤éµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ÖÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤òµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£úðÌç½ÓÌéÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üµñÈÝ¤·¤¿¤éÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À
--ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¦¡Ê°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦Â¦¡Ë¤¬¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
--¤â¤·¡¢µñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿Â¦¡Ê°Ö¼ÕÎÁ¤ò¤â¤é¤¦Â¦¡Ë¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤È¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿Â¦¤«¤é¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¤°Õ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÁÊ¾Ù¤Ê¤É¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÂåÍý¿Í¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂåÍý¿Í¤òÎ©¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂåÍý¿Í¤òÎ©¤Æ¤Æ¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÏÂ²ò¤ä¼¨ÃÌ¤Ç¤¢¤ê¡ÊË¡Î§»öÌ³¡Ë¡¢¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶â³Û¤¬140Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤À¤±¤¬ÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
úðÌç ½ÓÌé¡Ê¤Ï¤Þ¤«¤É¡¦¤È¤·¤ä¡ËÊÛ¸î»Î
Åö¿¦¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤ÊÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö´ðËÜÎÏ¡Ê¤¤Û¤ó¤Á¤«¤é¡Ë¡×¤³¤½¡¢Ë¡Áâ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¼Ô¤Î¡ÖµÁ¡×¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§Åìµþ¿·À¸Ë¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§https://www.hamakado-law.jp/