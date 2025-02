»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Ç´¥Áç¤·¤¿È©¤ËÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤à¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù

ハーバー研究所は、毎年人気の限定保湿ジェル「モイスチャーエッセンスリッチジェル」をライトな使用感にした『モイスチャーエッセンスライトジェル』を、2025年2月18日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『モイスチャーエッセンスライトジェル』

容量・価格: 30g 2,420円(税込) (スパチュラ付き)

ジェル状スクワラン※1に美容液成分である6種類の和漢植物エキスや、保湿効果に優れた14種類のアミノ酸※2を贅沢に配合し、紫外線ダメージで乾燥した肌に素早くなじみ、うるおいのあるもっちりとした肌に導きます。

ほのかなトラディショナルブーケの香りです。

商品特長 :◎スクワランのほか、ヒト型セラミド※3、グリチルリチン酸2K※4、

トレハロース※4、アラントイン※4、6種類の和漢植物エキスを配合。

紫外線ダメージで乾燥した肌をもっちりとした肌に整えます。

◎14種類のアミノ酸※2を配合し、バリア機能を守り肌に潤いと

ハリを与えます。

◎アンチポリューション成分(ツバキ花エキス)により、

環境ストレスから肌を守ります。

◎みずみずしいテクスチャーで、汗や皮脂が出やすい季節も心地よく使えます。

◎ローズ、ラベンダー、レモングラスがやさしく香る

“トラディショナルブーケ”の香りです。

使用方法 :化粧水が乾かないうちに、あずき粒2〜3粒くらいをスパチュラで取り、

手のひらに広げて顔を包み込むようになじませます。

スクワランの代わりに使えます。

※なくなり次第終了となります。

※1 保湿成分

※2 タウリン、リシンHCl、アラニン、アルギニン、ヒスチジンHCl、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、グリシン、イソロイシン、フェニルアラニン(すべて皮膚コンディショニング成分)

※3 セラミドNP、セラミドAP、セラミドNG(すべて保湿成分)

※4 皮膚コンディショニング成分

※5 マンダリンオレンジ果皮エキス(皮膚コンディショニング成分)

