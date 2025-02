¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í½Ð±é¡ªMISEL¡ØYou¡õI Vol.2¡Ù

MISELは、SUBIR AKASAKA TOKYOにて『You&I Vol.2』を2025年5月3日(土)・4日(日)・5日(月)に開催します。

MISEL『You&I Vol.2』

日程 :2025年5月3日(土)〜5月5日(月)

※全4公演(3日夜、4日昼・夜、5日昼)

昼公演OPEN 12:00/食事開始 12:30 START 14:00

夜公演OPEN 16:30/食事開始 17:00 START 18:30

会場 :SUBIR AKASAKA TOKYO

出演者 :エハラマサヒロ、岡田亮輔、天寿光希、中井智彦、

パックン(4日昼・夜出演)、東山光明、堀優衣、宮澤佐江

※五十音順

主催 :MISEL株式会社

演出・プロデュース:岡田亮輔

演出補 :井上希美

音楽監督 :石渡裕貴

協力 :桜木庵音楽部

企画制作 :伊藤源

制作助手 :志乃

この公演は、聞き馴染みのある楽曲が作品の枠を超えて歌い上げられていく豪華な曲目リストとなっており、エハラマサヒロ、岡田亮輔、中井智彦、パックン、東山光明、天寿光希、堀優衣、宮澤佐江がリレー形式で歌い繋ぐライブエンターテインメントです。

音楽監修は若き音楽プロデューサー石渡裕貴が担当し、全楽曲のアレンジ監修、バンド編成を全面プロデュース。

演出は岡田亮輔・井上希美の両名が担当しています。

■チケット

全席スペシャルコース+フリードリンク付き 20,000円(税込)

イープラスにて予約販売。

■購入ページURL

https://eplus.jp/sf/detail/4252740001-P0030001

予約開始日:2025年2月28日(金)12:00pm〜

■注意事項

※チケットはお一人様1枚必要です。

※車椅子で来場のお客様は、チケットを購入の上、公演前日までにお問い合わせ先までご連絡ください。

付き添いの方もチケットが必要です。

※営利目的によるチケットの転売は禁止します。

■衛生対策について

定期的な換気

循環式空気除菌装置の設置

店内全体の消毒

