¾¯Ç¯¤È¼Æ¸¤¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡È¤¢¤ë¸÷·Ê¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡ºÚ±à¤ÇÌµÇÀÌôÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê@farm_docan¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÖX¡×¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÏÎ¡Ê¤ï¤é¡Ë¤Î´¢¤ê¼è¤êºî¶È¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¡È¤¢¤ë¸÷·Ê¡É¤¬¡¢¸«¤ë¿Í¤ËÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¼Æ¸¤¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ«»¶Êâ¤ò°ì½ï¤Ë¤³¤Ê¤¹ÃçÎÉ¤·»°¿ÍÁÈ¡×
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÇÀºî¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤È°¦¸¤¤Î¼Æ¸¤¤¬¡¢ÍÛ¤Î¸÷¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¿²ÏÎ¡Ê¤Í¤ï¤é¡Ë¤Î¾å¤Ç¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö¿²ÏÎ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È°ìÇñ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡¢´í¸±¤Ê¿²¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿²ÏÎ¤È¤Ï¡¢¥¦¥Þ¤ä¥¦¥·¤Ê¤É¤Î²ÈÃÜ¤Î¿²¾²¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëÏÎ¤Î¤³¤È¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¢¤ê¼è¤êÁ°¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÏÎ¤¬¡¢ºÙ¤«¤¯´¢¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥«¥Õ¥«¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¿²¾²¤À¤Í¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÏÎ¤Î¹á¤ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÃë¿²¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¼Æ¸¤¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ«»¶Êâ¤ò°ì½ï¤Ë¤³¤Ê¤¹ÃçÎÉ¤·»°¿ÍÁÈ¡×
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÇÀºî¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤È°¦¸¤¤Î¼Æ¸¤¤¬¡¢ÍÛ¤Î¸÷¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¿²ÏÎ¡Ê¤Í¤ï¤é¡Ë¤Î¾å¤Ç¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö¿²ÏÎ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È°ìÇñ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡¢´í¸±¤Ê¿²¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¿²¾²¤À¤Í¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÏÎ¤Î¹á¤ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÃë¿²¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤À¤í¤¦¡£