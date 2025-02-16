¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯ÅÐ¾ì¤ÇÏÃÂê¡¡Ì¾¾è¤ê¡Ö¥¥ß¤È½Ö¤¯¡¢¥Ï¡¼¥È¤ÎÍ¦µ¤¡ª¤ªÌÜÌÜ¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë¡Ö¿ä¤·³ÎÄê¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¬¥¨¥°¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè22ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬16Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥¦¥¤¥ó¥¯¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¥µ¤Î¡Ö¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£Ì¾¾è¤ê¤Ï¡Ö¥¥ß¤È½Ö¤¯¡¢¥Ï¡¼¥È¤ÎÍ¦µ¤¡ª¤ªÌÜÌÜ¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡ª¡×¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ËÊÑ¿È¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÀßÄê²è
¡¡Âè3ÏÃ¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¢ö¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤Ï¡¢¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤Ç¤Î¹ç¾§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤ËÎå¤à¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¡£È¼ÁÕ¼Ô¤Î¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡Ë¤ÏÀèÆü¤Î¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ç¤Ê¤Ê¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤È¤¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤¬¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Êü²Ý¸å¡¢¤¦¤¿¤ËµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ê¤Ï¡¢¤¦¤¿¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤¦¤¿¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤¦¤¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¼«Ê¬¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊ¹¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤â¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡¢¤È·è°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤¿¤ÈÅÐ¹»¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤Ï¤â¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¤È¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¿¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¹¾ì¤Ø¤È¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤òÍ¶¤¤¤À¤¹¡£¶Ã¤Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤À¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÉ¤¤»Ò¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ä¡×¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤â¤¦±¿Ì¿¡×¡Ö¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö2¿Í¤¬±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¤È¤«¥×¥ê¥¥å¥¢¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ù¤§¡¼¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥¦¥¤¥ó¥¯¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡ª¡ÊÉ¬»¦µ»¡Ë¡×¡Ö¿ä¤·³ÎÄê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¢ö¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤Ï¡¢¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤Ç¤Î¹ç¾§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤ËÎå¤à¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¡£È¼ÁÕ¼Ô¤Î¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡Ë¤ÏÀèÆü¤Î¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ç¤Ê¤Ê¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤È¤¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤¬¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Êü²Ý¸å¡¢¤¦¤¿¤ËµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ê¤Ï¡¢¤¦¤¿¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤¦¤¿¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤¦¤¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¼«Ê¬¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊ¹¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤â¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡¢¤È·è°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤¿¤ÈÅÐ¹»¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤Ï¤â¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¤È¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¿¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¹¾ì¤Ø¤È¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤òÍ¶¤¤¤À¤¹¡£¶Ã¤Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤À¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÉ¤¤»Ò¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ä¡×¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤â¤¦±¿Ì¿¡×¡Ö¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö2¿Í¤¬±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¤È¤«¥×¥ê¥¥å¥¢¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ù¤§¡¼¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥¦¥¤¥ó¥¯¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡ª¡ÊÉ¬»¦µ»¡Ë¡×¡Ö¿ä¤·³ÎÄê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£