¥ª¥Õ¤ËTikTok¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÎÁÍý¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡¢¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤ÏTikTok¤Ç350Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÎÁÍý¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ½éÆü¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡¢ËÍ¤¬ÉáÃÊºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤À¤±¡£·ò¹¯¤Ë¤ÏÅöÁ³µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë²¿¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª²Û»Ò¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼êºî¤ê¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤¿¤À¤±¤À¤è¡£¥Õ¥¡¥óÁØ¤âÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ïº£µ¨Ãæ¤â¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£Æü¤«¤é¤ÏÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»þ¤À¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç²þ¤á¤ÆÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò³Í¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢3²ó¤Ï³Î¼Â¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤è¤êÆÀÅÀÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ½ç¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¡Ê1ÈÖÂÇ¼Ô¡Ë¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬2ÈÖ¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬4ÈÖ¤òÂÇ¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À´ÆÆÄ¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¼«Ê¬¤Ï´ðËÜÅª¤Ë3ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÂÇ¼Ô¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÈÖ¤ä4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ê¤é¡¢ÂÇ½ç¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é1ÈÖ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÖÂÇÀÊ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£