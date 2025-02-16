¥ì¥È¥í¤ÊÉ´²ßÅ¹¤Î²°¾åÍ·±à¡¢47Ç¯¤Ö¤êºþ¿·¤Ø¡¡Á´¹ñ¤Ç»Ä¤ë¤Ï5Å¹¤Î¤ß
¡¡¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤ÇÄ¹¤é¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹ËÜ´Û8³¬¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡Ë¤Î¡Ö²°¾åÍ·±à¡×¤¬47Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢3·î2Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥³¥¤¥óÍ·¶ñÌó60ÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÍ·¶ñ¤ä±ß·Á¹¾ì¤òÀß¤±¡¢É´²ßÅ¹¤Î¿·¤¿¤Ê²°¾å¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
²°¾åÍ·±à¤Î´°À®¥¤¥á¡¼¥¸=¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹Äó¶¡
¡¡Æ±Å¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÌó2300Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢²ÈÂ²¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤éÁ´ÌÌ²þ½¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÍ·¶ñ¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ä¥Ñ¥Í¥ë¼°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É10ÅÀ¡£1¼þ50¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾åÂÎµ¯¤³¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÂÎÎÏÂ¬Äê¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©¼Ç¤òÉß¤¤¤¿±ß·Á¹¾ì¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤äÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ´Û8³¬¥¢¡¼¥È¥Õ¥í¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Î²°¾åÄí±à¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢1910¡ÊÌÀ¼£43¡ËÇ¯¡¢±ÉÄ®¤Ë³«Å¹¤·¤¿¡Ö¤¤¤È¤¦¸âÉþÅ¹¡×¤Î²°¾åÄí±à¤Ë»Ò¤É¤âÍÑ¥Ö¥é¥ó¥³¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤ë¡£25¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯¤Ë¿·¤·¤¤¾¦¹æ¡Ö¾¾ºä²°¡×¤È¤Ê¤ê¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ø°ÜÅ¾¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¡¢Æ°Êª±à¡¢¿åÂ²´Û¡¢¤³¤É¤âÍ·±à¤¬¤¢¤ê¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤«¤éÍè±à¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥«¡¼¤ä¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥³¥¤¥ó¼°Í·¶ñÌó60ÅÀ¤Ï°ú¤Â³¤ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë´õ¾¯¤ÊÉ´²ßÅ¹¤Î²°¾åÍ·±à¤È¤¤¤¦Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ170Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á¡¢²°¾åÍ·±àÃÏ¤Ï»Ä¤ê5Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤âÌ¾¸Å²°»°±Û±ÉÅ¹¤äÌ¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Î²°¾åÍ·±àÃÏ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾¾±Ê²Â¿¡Ë