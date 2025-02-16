¼ÂÉã¤ÈµÁÉã¤«¤éº£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¹ç·×¡Ö500Ëü±ß¡×¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â£Í¿ÀÇ¤ÎÆÃÎãÀÇÎ¨¤È°ìÈÌÀÇÎ¨¤È¤Ï
ºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï¡¢ÀÇÎ¨¤¬2¼ïÎàÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤äÎ¾¿Æ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾·ÏÂºÂ°¤«¤éÀ®¿ÍºÑ¤ß¤Î»Ò¤É¤â¤¬Â£Í¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¡ÖÆÃÎãÀÇÎ¨¡×¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¡Ö°ìÈÌÀÇÎ¨¡×¤Ç¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü¡Ê110Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹ç·×³Û¤«¤é°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÇÎ¨¤Ç²Ý¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤áÀÇ³Û¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Î³ä¹ç¤ÏÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É½1
½ÐÅµ¡§¹ñÀÇÄ£¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥µー¡Ê¤è¤¯¤¢¤ëÀÇ¤Î¼ÁÌä¡Ë No.4408 Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¤ÈÀÇÎ¨¡ÊÎñÇ¯²ÝÀÇ¡Ë¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
É½1¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÎãÀÇÎ¨¤ÎÊý¤¬ÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¼«¿È¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇµÁÉã¤È¼ÂÉã¤«¤éÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÇÎ¨¤Ï¡¢µÁÉã¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶â³Û¤Ë¤Ï°ìÈÌÀÇÎ¨¡¢¼ÂÉã¤«¤é¤ÎÊ¬¤ÏÆÃÎãÀÇÎ¨¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤â¤·¡¢¼«¿È¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÌÀÇÎ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÎ¨¤¬2¼ïÎà¤È¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Î·×»»ÊýË¡
°ìÈÌÀÇÎ¨¤ÈÆÃÎãÀÇÎ¨¤¬¤È¤â¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÇÎ¨¤ÇÂ£Í¿ÀÇ³Û¤òµá¤á¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Î³ä¹ç¤òµá¤á¡¢¹ç·×¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂ£Í¿Áí³Û¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü¤ò°ú¤¯
¡Ê2¡Ë¡Ê1¡Ë¤Î¶â³Û¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÃÎãÀÇÎ¨¤Ç·×»»¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤Ç¾è¤¸¤ë
¡Ê3¡Ë¡Ê1¡Ë¤Î¶â³Û¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ìÈÌÀÇÎ¨¤Ç·×»»¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤Ç¾è¤¸¤ë
¡Ê4¡Ë¡Ê2¡Ë¤È¡Ê3¡Ë¤ò¹ç·×¤¹¤ë
500Ëü±ß¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¡©
º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Çºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂ£Í¿ÀÇ³Û¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦250Ëü±ß¤ò¼ÂÉã¡¢250Ëü±ß¤òµÁÉã¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë
¡¦Æ±¤¸Ç¯¤Ë¤Û¤«¤ÎÂ£Í¿¤Ï¤Ê¤¤
¡¦¼õ¤±¼è¤ëËÜ¿Í¤ÏÀ®¿ÍºÑ¤ß
¤Þ¤º¡¢500Ëü±ß¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü¤ò°ú¤¯¤È390Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¾ò·ï¤ò´ð¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÉã¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¬¤ÏÆÃÎãÀÇÎ¨¡¢µÁÉã¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¬¤Ï°ìÈÌÀÇÎ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·×»»¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÎãÀÇÎ¨Ê¬¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤Ï24Ëü2500±ß¡¢°ìÈÌÀÇÎ¨Ê¬¤Ï26Ëü5000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¹ç·×50Ëü7500±ß¤Ç¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â
Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¹àÌÜ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æþ³Ø½Ë¤¤¤ä¤ªÇ¯¶Ì¡¢¹áÅµ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ»Ò´Ö¤äÉ×ÉØ´Ö¤Ê¤É¤ÎÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Î¤¿¤á¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤â¡¢Ä¾ÀÜ¤½¤Î¤ª¶â¤òÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãù¶â¤Ë²ó¤·¤¿¤ê³ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¼ÂÉã¤äµÁÉã¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈó²ÝÀÇ¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÇ³Û¤âÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÉã¤ÈµÁÉã¤«¤é250Ëü±ß¤º¤Ä¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï50Ëü7500±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Â£Í¿ÀÇ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿Â£Í¿¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤¬Ä¾·ÏÂºÂ°¤«ÈÝ¤«¤ÇÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÉã¤«¤éÀ®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬Â£Í¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÆÃÎãÀÇÎ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÉã¤«¤é¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¾·ÏÂºÂ°¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á°ìÈÌÀÇÎ¨¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¤É¤Á¤é¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢·×»»»þ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤À¤È¡¢50Ëü7500±ß¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Èó²ÝÀÇ¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶â³Û¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀÇ³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡¡¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥µー¡Ê¤è¤¯¤¢¤ëÀÇ¤Î¼ÁÌä¡ËNo.4408 Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¤ÈÀÇÎ¨¡ÊÎñÇ¯²ÝÀÇ¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー