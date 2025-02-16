¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¡¢¥Ç¥£ー¥óÌò¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥¯¥ì¥¹¤ÎÇ®±é¤Ë´¶Æ°¤·¤¹¤®¤Æ±éµ»º¤Æñ¤Ë
¡ÖSUPERNATURAL ¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡Ê2005-2020¡Ë¤Ç¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ーÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¤¬¡¢¤¢¤ë¥·ー¥ó¤Ç·»¥Ç¥£ー¥óÌò¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥¯¥ì¥¹¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·²á¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»£±Æ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMegaCon Orlando¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×»£±Æ»þ¤ËºÇ¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¡£¥µ¥à¤ÎºÇ½é¤Î»à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó2Âè22ÏÃ¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á¡Ê¸åÈ¾¡Ë¡Ù¤òµó¤²¡¢¡Ö¥µ¥à¤¬»¦¤µ¤ì¡¢»àÂÎ¤È¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ç¥£ー¥ó¤¬¥µ¥à¤Î»àÂÎ¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¤ÏÂ©¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥Þ¥Êー¥º´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤ò¾å¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï»à¿Í¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¥Ç¥£ー¥ó¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡×
¤·¤«¤·»àÂÎ¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÂ©¤ò»ß¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ì¥¹¤Î´¶Æ°Åª¤Ê±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¡£¡Ö¥¸¥§¥ó¥»¥ó¤Î±éµ»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥À¥á¤À¡¢¤ä¤á¤í¡¢¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤Ê¡É ¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥Ç¥£ー¥ó¤¬¸ý¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥à¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌµÎÏ´¶¤È¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¥µ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ä²ù¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÀÚ¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¯¥ì¥¹¤Î±éµ»¤Ë´Ö¶á¤ÇÀÜ¤·¡¢¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¤¬»£±ÆÃæ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ºîÃæ¤Î¥¦¥£¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤å«¤òÃÛ¤¤¤¿¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¡õ¥¢¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¿·´ë²è¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£¼Â¸½À¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤ÎÉü³è¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¿¡£
Source: